Les Mavericks réfutent toute erreur sur l’IRM d’Austin Reaves

En marge de la blessure d’Austin Reaves, une partie de ping-pong se joue également entre les Lakers et les Mavericks. JJ Redick, le coach de Los Angeles, avait ainsi expliqué qu’il avait fallu deux IRM pour que la blessure au muscle oblique gauche soit détectée, accusant le staff médical de Dallas d’avoir fait une erreur.

« Je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des examens médicaux de Dallas, mais ils ont scanné la mauvaise zone », avait ainsi assuré JJ Redick. « Ce n’était donc pas de notre faute. Nous avions clairement indiqué ce qu’il fallait scanner, mais ils ont scanné la mauvaise zone. »

Il faut dire que l’entraîneur s’était retrouvé sous le feu des critiques suite aux blessures d’Austin Reaves et de Luka Doncic, accusé d’avoir trop tiré sur ses deux joueurs malgré les signes d’alerte.

Blessé à Dallas, où il a donc passé une première IRM, Austin Reaves avait en effet disputé le match suivant de son équipe, face à Oklahoma City, aggravant le problème et le privant de toute la fin de la saison régulière…

JJ Redick change de ton

Evidemment, du côté de Dallas, on a peu apprécié les accusations de JJ Redick. « Notre équipe médicale a suivi les protocoles d’imagerie standard en se basant sur les informations fournies à ce moment-là », ont déclaré les Mavericks dans un communiqué de presse. « Il n’y a pas eu d’erreur dans l’examen réalisé. »

Les Lakers ont refusé de commenter le déroulement précis de la séquence mais l’erreur vient donc peut-être plutôt de Los Angeles, qui aurait demandé au staff médical des Mavericks de réaliser une IRM sur la mauvaise zone.

En tout cas, JJ Redick a largement adouci son discours en direction de son ancien club.

« Au final, on a obtenu l’IRM dont on avait besoin », a-t-il ainsi tenté d’évacuer pour clore l’affaire. « Et on est d’ailleurs évidemment très reconnaissants, car tout au long de la saison, l’équipe qui nous recevait a été très accommodante avec nous, tout comme nous le serions envers eux. Désormais, on va passer à autre chose. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.