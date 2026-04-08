Interview Killian Hayes : « Je me sens grandir, mûrir »

Drafté en 7e position en 2020 par les Pistons, Killian Hayes avait quitté la NBA par la petite porte, le 8 février 2024. Le Français n’avait jamais réellement répondu aux attentes placées en lui, tandis que Detroit continuait d’accumuler les joueurs sur son poste, à commencer par Cade Cunningham. Entre séquences prometteuses et grosses difficultés, notamment au tir, l’ancien Choletais avait fini par être écarté.

Il a ensuite enchaîné les piges en G-League, avec les Long Island Nets puis le Cleveland Charge, avec entre-temps un court passage de dix jours aux Nets en 2025 et un camp d’entraînement avec les Cavaliers en début de saison.

Performant en G-League, il a tapé dans l’œil des Kings. Minée par les blessures, la franchise de Sacramento avait besoin d’un meneur. Killian Hayes a saisi sa chance lors d’un premier contrat de dix jours, avant de confirmer avec un second, puis de signer un contrat de deux ans le 15 mars, même si la prochaine saison est en option.

Avant le match face aux Warriors, Killian Hayes est revenu avec nous sur le chemin sinueux qui l’a ramené en NBA.

Mon but, c’était de revenir en NBA, et ça demande beaucoup de force mentale

Killian, vous êtes de retour en NBA après deux années entre la G-League et les contrats de dix jours. Pendant cette période, comment êtes-vous resté concentré sur votre objectif de retour ?

J’avais un but. Mon but, c’était de revenir en NBA, et ça demande beaucoup de force mentale. Il faut pouvoir gérer les hauts et les bas, rester constant, continuer à travailler tous les jours. Ce n’est pas facile au quotidien, mais tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour pouvoir revenir en NBA. Et puis il faut aussi croire en Dieu.

Est-ce que c’est encore plus difficile en G-League, où tout le monde essaie de se montrer pour décrocher une opportunité en NBA ?

Je n’ai jamais été un joueur perso, donc j’ai juste joué mon jeu. C’est-à-dire jouer dur, jouer pour mes coéquipiers, en sachant aussi que les équipes NBA ne cherchent pas forcément un scoreur en G-League. Je voulais rester fidèle à moi-même pour montrer un peu de tout, et ça m’a réussi.

À travers tout ça, qu’avez-vous appris sur vous-même ? Est-ce que votre approche ou votre mentalité a évolué ?

Oui, c’est sûr. Quand je suis arrivé à Detroit, j’avais 18-19 ans. Là, maintenant, j’en ai 24. Donc oui, je me sens grandir, mûrir dans la façon dont j’aborde certaines situations, dans ma manière de réagir et dans la façon dont, mentalement, j’arrive à rester dans le moment présent. Je pense que j’ai beaucoup progressé là-dessus.

Pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe quand vous êtes en G-League et qu’une opportunité de signer un contrat de dix jours se présente ? Est-ce que vous savez qu’un contrat garanti peut arriver, ou est-ce que vous savez simplement que vous avez dix jours pour prouver votre valeur ?

L’agent et l’équipe discutent de tout ça, mais quand tu arrives, rien n’est promis. C’était juste après le All-Star Weekend. On était à New York, j’ai reçu l’appel, et je suis allé directement de New York à Memphis pour rejoindre l’équipe. J’ai joué dès le lendemain. C’était un enchaînement très rapide. Franchement, ce n’est pas facile, mais c’est ce qu’on voulait, c’était le but de toute la saison. Quand tu arrives avec un « 10-day », tu as dix jours, puis l’équipe te dit à la fin si elle te garde pour un deuxième contrat du même type. Et après deux contrats de dix jours, elle peut te signer jusqu’à la fin de la saison. C’est ce qui s’est passé pour moi. J’ai même signé pour l’année prochaine. C’est une ligue à part, avec un fonctionnement différent. C’est assez fou.

Justement, pendant votre premier contrat de dix jours, étiez-vous dans l’attente d’un deuxième, ou vous pensiez que ça allait se faire parce que ça se passait plutôt bien ?

Personnellement, je n’aborde pas les choses comme ça. Je suis plutôt dans le jour le jour. Chaque jour, je vais à la salle pour bosser, je suis concentré à l’entraînement, je fais ce que j’ai à faire, j’apprends à connaître tout le monde. Et sur le terrain, je donne tout pour espérer obtenir un deuxième contrat de dix jours. C’est arrivé, et au final j’ai signé jusqu’à la fin de la saison.

Je pense que j’ai fait beaucoup de progrès au tir cette saison

Avez-vous pris le temps d’apprécier cette signature de deux ans, ou avez-vous vite tourné la page pour vous remettre au travail ?

Honnêtement, oui. Une fois que j’ai signé mon contrat, je me suis senti extrêmement reconnaissant. Ce n’était pas un parcours facile, donc j’ai pris ce moment pour apprécier tout le travail accompli. Mais ça va vite, et après il faut retourner au travail. Surtout qu’un gros été m’attend pour préparer la saison prochaine.

En parlant de cet été, Doug Christie nous disait que même si vos pourcentages sont bas (31% au tir dont 27% à 3-points), il ne jugeait pas votre performance uniquement là-dessus. Malgré tout, vous aviez déjà ce problème d’adresse à Detroit. Est-ce que cela fait partie de vos principaux axes de travail cet été ?

Clairement, oui. Je pense que j’ai fait beaucoup de progrès au tir cette saison. Je me sens bien, mais après, il faut que ça rentre en match. C’est quelque chose que je contrôle. Honnêtement, pendant toute la saison, j’avais de bons pourcentages, et depuis que je suis arrivé ici, j’ai un peu plus de mal. Mais ça ne me fait pas douter. Je me sens bien, et cet été, on va travailler dur pour s’améliorer en vue de la saison prochaine.

Vous connaissiez Maxime Raynaud avant d’arriver à Sacramento ?

Je le connaissais de nom. Je crois que j’ai deux ans de plus que lui, donc ce n’est pas tout à fait la même génération. Mais je vois que c’est un très bon gars. Il fait une très bonne saison, et tout ce qu’il a, c’est mérité.

Propos recueillis à San Francisco.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 25:46 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 24:57 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28:21 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24:00 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BKN 6 27:00 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0 2025-26 SAC 21 17:11 30.7 26.7 90.0 0.2 2.2 2.4 3.6 1.5 0.9 1.3 0.2 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.