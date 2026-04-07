Les Blazers ont pris une leçon à Denver

Après la victoire contre San Antonio, les Nuggets ont encore réussi à arracher un succès en prolongation après avoir couru après le score. Pendant un bon moment, les Blazers avaient pourtant réussi une excellente prestation. Avec 25 shoots à 3-pts (record de franchise) déjà, puis avec leur défense sur Jamal Murray et Aaron Gordon.

Si bien qu’en dernier quart-temps, les joueurs de Tiago Splitter ont 17 points d’avance. « Je me sens très mal et tout le monde dans le vestiaire aussi. On avait le sentiment d’avoir ce match », regrette déjà le coach de Portland.

Car dans les neuf dernières minutes, Jamal Murray et Aaron Gordon retrouvent des couleurs et enfilent les paniers. Sans oublier évidemment Nikola Jokic, encore énorme avec son triple-double. La machine tourne alors à plein régime et les Blazers n’ont rien pu faire pour stopper les vagues.

Apprendre à conclure

« On a joué contre une équipe de haut niveau, une des plus en forme de la ligue actuellement », constate le coach. « Ils ont eu la maîtrise pour finir le match en dernier quart-temps. Ils étaient meilleurs, tout simplement. »

Pourtant, les joueurs de Portland n’étaient pas étonnés de voir les cadres des Nuggets évoluer à leur meilleur niveau dans le « money time ». Tiago Splitter avait prévenu. « J’ai dit aux gars, à la pause, qu’ils allaient revenir. C’est une équipe très expérimentée, qui a connu des centaines de fois cette situation », insiste le coach après la défaite en prolongation.

Néanmoins, outre la frustration de ce revers, en perspective du « play-in », ce fut au moins un bon test, notamment mental. « Oui, c’est un apprentissage », poursuit l’ancien joueur des Spurs. « On va avoir des matches comme ça pour finir la saison, contre les Spurs, Clippers et Kings, avant le play-in. On doit conclure dans ces matches. C’est là qu’on doit apprendre. On a pris une leçon par l’une des meilleures équipes de la NBA, si ce n’est la meilleure en ce moment. »