Le MVP de la nuit | Nikola Jokic, la victoire à tout prix

« Tout était parfait jusqu’au final, jusqu’à l’exécution », regrette Nikola Jokic en parlant de son double manqué sous le cercle au buzzer de la rencontre face aux Blazers. Du temps réglementaire, on s’entend. Car les Nuggets et lui disposeront de cinq minutes supplémentaires pour arracher la décision.

« Pour être honnête, je voulais grappiller quelques secondes de plus et j’ai peut-être trop réfléchi. Je me disais que j’en avais raté deux faciles, mais j’étais confiant dans le fait de pouvoir le mettre. C’était une super passe de Jamal (Murray). Je pense qu’on a eu un petit moment de confusion », dit encore le Serbe sur cette dernière action.

Finalement sans conséquence. Car sa troupe et lui ont fini par s’imposer à l’issue d’une grosse bataille proposée par les Blazers. Ces derniers, portés par une grosse adresse longue distance, ont fait la course en tête pendant la majorité de la partie. À l’entame du dernier quart-temps, les Nuggets étaient menés de 14 points.

« L’urgence qu’on a eue dans le quatrième quart-temps doit être présente durant tout le match », réclame Nikola Jokic, selon qui les contestations défensives de son équipe n’ont pas été à la hauteur : « Certains tirs (des Blazers) étaient difficiles, d’autres étaient chanceux, mais la plupart étaient ouverts. Quand on a commencé à contester, à les faire douter et à les faire travailler pour ça, ils ont commencé à rater. »

Son 33e triple-double de la saison

Lui-même, au-delà de ce tir au buzzer raté, a eu parfois du mal à finir, notamment à 3-points (1/5). Dans le troisième quart-temps, il a également été coupable de transmissions mal assurées (6 ballons perdus).

Mais la copie d’ensemble reste immense : 35 points (15/31 aux tirs), 14 rebonds, 13 passes, 5 interceptions et 2 contres ! Soit 47 d’évaluation en 43 minutes.

« Trouver un moyen de gagner un match est important, tout simplement parce qu’en playoffs, il faut trouver un moyen. Un duel reste un duel, ce sont les joueurs, c’est l’action, et il faut l’utiliser jusqu’à ce qu’ils l’arrêtent », poursuit Nikola Jokic, en pensant notamment à son association du tonnerre avec Jamal Murray.

À l’arrivée, une 9e victoire de suite pour des Nuggets qui prennent une option pour la 3e place à l’Ouest. « Je ne dirais pas que ce fut une année difficile, mais une année inconstante avec les blessures, les rotations, avec tout le reste, et on a quand même réussi à être l’une des meilleures équipes. Cela en dit long sur cette équipe et sur le groupe qu’on a dans le vestiaire. On a clairement prouvé qu’on pouvait répondre à n’importe quoi, et j’espère qu’on trouvera les solutions en playoffs dans les moments chauds », termine-t-il.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 62 35:02 57.1 38.3 82.7 2.9 10.0 12.9 10.9 2.7 1.4 3.8 0.8 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.