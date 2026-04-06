Les Hornets ont appris à muscler leur jeu

Les Hornets, ce n’est pas qu’une attaque de feu avec des sprinteurs et des shooteurs. C’est aussi de la dureté en défense, et les joueurs de Charles Lee l’ont démontré cette nuit à Minneapolis. Face aux expérimentés Wolves, certes diminués, les partenaires de LaMelo Ball ont prouvé qu’ils savaient se retrousser les manches et répondre aux défis physiques.

« Cette équipe nous pose des problèmes depuis que je suis ici » rappelle le coach de Charlotte. « Mais l’équipe progresse énormément. Il faut savoir répondre à l’impact physique, et je trouve qu’on l’a fait des deux côtés du terrain avec beaucoup de maturité. »

Vainqueur 122-108 des Wolves, Charlotte reste 8e à l’Est mais se rapproche de la 6e place, à seulement une demi-victoire des Sixers ! « En première mi-temps, on n’a pas été assez physiques », enchaîne Miles Bridges. « En seconde, on a haussé l’intensité défensive. Ça nous a lancés offensivement, et tout s’est enchaîné. C’est l’identité qu’on est en train de construire. »

Prochain adversaire ? Boston !

Pour Lee, tout part du banc avec des éléments comme Grant Williams et Sion James. «Ils changent le rythme du match», explique le technicien des Hornets. «L’intensité défensive monte d’un cran avec leur entrée, tandis qu’en attaque, chacun reste dans son rôle pour maintenir la cohésion collective.»

Solides à l’extérieur puisqu’ils ont remporté 14 de leurs 16 derniers déplacements, les Hornets vont désormais défier les Celtics, à Boston, pour un possible avant-goût du premier tour des playoffs. «Ce sera la même chose, avec de l’intensité physique» répond Bridges à propos de la clé de cette rencontre. «Ils sont venus chez nous et nous ont battus, nous sommes allés chez eux et les avons battus. Nous voulons rendre la pareille et commencer à nous préparer pour les playoffs.»