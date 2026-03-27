Avec les victoires, les Hornets ont aussi reconquis leur public

C’est presque une habitude en NBA : recevoir les Knicks (et c’est aussi le cas pour les Lakers), c’est souvent avoir l’impression de disputer un match en terrain neutre, voire à l’extérieur. Les supporters new-yorkais voyagent bien, en nombre, et savent se faire entendre dans les salles adverses. D’autant plus lorsque le public local s’est peu à peu détaché de son équipe, lassé par les défaites et les saisons sans relief.

Charlotte connaît bien ce phénomène. Alors jeudi soir, les Hornets ont d’autant plus savouré leur très belle victoire contre New York, tant sur le parquet qu’en tribunes.

Le public de Charlotte a couvert celui des Knicks

Pour la 20e fois de la saison, et pour la 10e rencontre de suite, le Spectrum Center affichait ainsi complet : deux records dans l’histoire de la franchise. La salle attire d’ailleurs près de 2 000 spectateurs de plus en moyenne que la saison passée, soit une hausse d’environ 7 % !

Et face à la performance aboutie de leurs joueurs, les fans des Hornets ont fait monter le volume à plusieurs reprises, au point d’étouffer la traditionnelle ferveur de la colonie new-yorkaise.

« Je dois saluer notre public », a d’abord lancé Brandon Miller. « Je n’avais encore jamais entendu les fans de Charlotte faire plus de bruit que ceux des Knicks dans un match contre New York. Donc, bravo à eux. »

Il faut dire que l’arrière a lui-même largement participé à électriser la salle, avec une claquette dunk dès la première possession des siens, puis un nouveau dunk en contre-attaque au début du quatrième quart-temps pour faire grimper l’écart au-delà des 20 points. « Après ce moment-là, je ne m’entendais même plus penser », a-t-il souri.

Même satisfaction du côté de Charles Lee : « C’est fantastique que nos fans aient réussi à couvrir ceux des Knicks, et j’ai adoré ça. Cela nous a clairement aidés. On a vraiment senti un avantage du terrain, même face à une équipe aussi forte, qui voyage très bien. »

Plus que jamais, « home sweet home »

Les 19 625 spectateurs ont aussi eu droit au spectacle : les tirs improbables de LaMelo Ball, les envolées de Brandon Miller, ou encore le dunk ravageur de Miles Bridges pour sceller la rencontre.

Ces dernières années, le public de Charlotte n’a pas totalement été privé d’actions spectaculaires. En revanche, il l’a souvent été de ce qui donne une vraie âme à une salle : des victoires, de l’enjeu, et cette énergie collective qui fait basculer une soirée.

« Il faut simplement prendre le contrôle du match », a résumé Miles Bridges. « Si on impose notre rythme dès le début, alors notre public entre dans la partie bien plus que celui de l’adversaire. »

Appliqués d’entrée, les Hornets ont notamment confirmé leurs progrès défensifs, de plus en plus visibles ces dernières semaines, même si leur adresse et leur punch offensif attirent davantage la lumière.

« Nous sommes beaucoup plus connectés les uns aux autres, et les gars font vraiment les efforts en défense », a ajouté Miles Bridges. « Moussa (Diabaté) protège le cercle, Brandon Miller a été énorme, Kon Knueppel et LaMelo Ball coupent des lignes de passe… Tout le monde s’investit. »

Brandon Miller abonde : « Quand vous jouez avec cette intensité, les fans vous poussent forcément. Et quand la salle répond comme ça, cela peut vraiment devenir quelque chose de précieux pour nous sur la durée. »

Et pourquoi pas dans la perspective des playoffs, que les Hornets touchent désormais du doigt, au moins via le play-in. Charlotte n’est plus qu’à un match et demi de la sixième place occupée par Toronto. Avec, peut-être, au bout du chemin, de nouvelles retrouvailles avec les Knicks… et les supporters new-yorkais au premier tour ?