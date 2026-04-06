Pour la première fois de leur histoire, les filles de UCLA remportent le titre NCAA

Après avoir battu leur ennemie jurée UConn en demi-finale, South Carolina pensait avoir fait le plus dur… Mais les joueuses de Dawn Staley ont subi dimanche face à UCLA l’une des plus lourdes défaites en finale de l’histoire de la NCAA ! Un revers de 28 points (79-51) pour le premier sacre de leur histoire des filles de UCLA, emmenées par Gabriela Jaquez, la soeur de l’ailier du Heat, Jaime Jaquez Jr.

Dès l’entame, les Bruins ont imposé leur défense étouffante et pris le contrôle, profitant des grosses difficultés offensives de l’équipe de Dawn Staley. Quart-temps après quart-temps, l’écart s’est creusé, jusqu’à atteindre +29 à la fin du troisième acte (61-32).

Dans le dernier quart-temps, UCLA a tranquillement géré son avance sans jamais être inquiétée, s’appuyant sur une adresse solide (43 % contre 29 %). Offensivement, le collectif a fait la différence avec cinq titulaires à plus de 10 points, dont Gabriela Jaquez (21 points, 10 rebonds) et Lauren Betts (14 points, 11 rebonds).

Déjà tombeuses de Texas en demi-finale, les Bruins concluent ainsi un parcours maîtrisé (une seule défaite cette saison) pour offrir à leur programme un premier sacre historique. «On l’a fait !» a lancé l’entraîneuse Cori Close à ses joueuses. «C’est infiniment plus que ce que j’aurais pu demander ou imaginer… C’est au-delà de mes rêves les plus fous.»

Fair-play, Staley a rendu hommage à sa consœur en charge des Bruins depuis 15 ans. Des compliments qui contrastent évidemment avec ses propos de vendredi soir après son embrouille avec Geno Auriemma, le coach de UConn.

«Je suis toujours heureuse pour les personnes qui se donnent à fond dans ce sport et qui sont de grande qualité» a souligné Staley. «Je veux qu’il leur arrive de belles choses. Cori fait partie de ces personnes qui œuvrent vraiment pour améliorer notre sport. Pas seulement UCLA, mais l’ensemble de notre discipline.»