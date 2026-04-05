Après son carton, Jaime Jaquez Jr. file voir sa sœur en finale NCAA

Face à la défense aux abois des Wizards, il a fait du point par minute. En 32 minutes de jeu, Jaime Jaquez Jr. a signé son record cette saison avec 32 points (12/18 aux tirs). À peine la rencontre terminée, l’ailier du Heat s’est précipité à l’aéroport international de Miami pour prendre un vol commercial vers Phoenix.

Là où UCLA affronte South Carolina ce dimanche pour le titre national universitaire chez les filles. UCLA est l’université où il a suivi son cursus complet avant d’être drafté par le Heat en 2023. Établissement au sein duquel évolue aujourd’hui sa sœur Gabriela, qui sera sur le parquet de Phoenix.

« Ça va être assez épique. Je suis vraiment heureux pour ma sœur et son équipe. Elles jouent avec tellement d’intensité en tant que groupe de joueuses de dernière année qui sont là depuis très longtemps ; c’est leur moment et je vais simplement aller les soutenir », affiche le grand frère.

Gabriela Jaquez est bien connue du Heat après avoir rendu plusieurs visites à son frère à Miami au cours des trois dernières années et passé du temps sur le terrain d’entraînement de l’équipe. Elle a marqué 10 points lors de la victoire d’UCLA 51-44 contre Texas en demi-finale nationale vendredi soir, un résultat qui a précipité les plans de voyage de son frère.

« Nous n’arrêtons pas de dire que le travail n’est pas terminé. Il reste encore un match à gagner », affiche Gabriela Jaquez dont la formation n’a jamais remporté de titre, chez les féminines, dans l’ère NCAA. Elle occupe le troisième rang des marqueuses pour les Bruins (13,3 points par match) et est la deuxième joueuse la plus utilisée de l’équipe.

Erik Spoelstra connaît très bien la coach de UCLA

Ce dimanche marquera son 145e match, et UCLA affiche un impressionnant bilan de 123 victoires – 21 défaites lorsqu’elle joue, dont… 36v-1d cette saison. En parallèle, il y a un intérêt évident pour South Carolina dans le vestiaire du Heat.

La star WNBA A’ja Wilson, compagne de longue date de Bam Adebayo, est une ancienne élève des Gamecocks. Mais l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra, semble tout à fait disposé à voir UCLA l’emporter, compte tenu de son estime pour la coach Cori Close, qui a elle-même passé du temps au Heat plus tôt dans la saison.

« Elle est venue à notre entraînement et elle est tellement impressionnante. On a échangé des SMS et des appels au fil des ans. Nous évoluons dans des cercles d’entraîneurs similaires où nous échangeons des idées, mais c’est une bâtisseuse de culture exceptionnelle, des choses qui ont un impact réel. C’est pourquoi j’ai sollicité son avis au fil des années », révèle le technicien.

Le Heat avait un jour de repos prévu dimanche, Jaime Jaquez n’a donc eu qu’à trouver des vols correspondant à son emploi du temps. Il est attendu avec Miami pour le match à Toronto mardi prochain. Avec un bon souvenir de Phoenix en poche ?