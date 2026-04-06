Stephen Curry avait des fourmis dans les jambes !

Le tableau était presque parfait en ce dimanche de Pâques à San Francisco. Attendu comme le messie par un Chase Center rempli de ses fidèles, Stephen Curry a effectué son retour sur le parquet après 27 matchs d’absence. Une résurrection symbolique qui aurait pu se terminer par un nouveau coup de grâce. Auteur de 29 points en 26 minutes de jeu, Curry a eu une balle de match inespérée, qu’il a ratée face à une bonne défense de Houston.

L’issue du match était cependant secondaire pour des Warriors condamnés à terminer 10e de la conférence Ouest. L’énergie dans la salle était différente. Celle du vestiaire et du banc l’était également. « Vous pouvez juste le ressentir », disait Steve Kerr après le match. « Quand il est là, nous sommes de retour, son rythme est notre rythme. »

Dès son échauffement, le meneur All-Star a reçu une standing ovation d’un Chase Center déjà bien rempli. Curry semblait un peu nerveux, ratant plus de tirs que d’habitude. Son impatience était également palpable en premier quart-temps. Sorti du banc en raison d’un temps de jeu limité à 24 minutes, Stephen Curry est entré en jeu avec cinq minutes à jouer dans le premier quart-temps, ratant trois de ses quatre tirs.

« Sortir du banc demande un temps d’adaptation. Vous devez rester prêt physiquement mais aussi mentalement quand le coach fait appel à vous. La première entrée en jeu était difficile », confirme l’intéressé. « Ma deuxième entrée était beaucoup mieux. En deuxième quart-temps, j’avais l’impression de trouver mon rythme et après tout s’est enchaîné. »

Il a ajouté 7 points dans cette deuxième période à 3/6 aux tirs, puis 11 dans le troisième quart-temps à 4/6 pour répondre à Kevin Durant, et enfin 8 points à 3/5 dans les sept dernières minutes du match.

Stephen et Seth réunis pour la première fois en NBA !

C’est la bonne nouvelle pour Golden State. Après plus de deux mois sur le flanc, Stephen Curry n’a pas eu l’air rouillé. Il a joué comme il sait le faire : courant sans cesse, dégainant de n’importe où et attaquant le cercle dès qu’une ouverture se présentait.

« Difficile de croire qu’il a raté autant de matchs », rigolait Ime Udoka après la rencontre. « Il a trouvé son rythme assez vite après le premier quart-temps. Et puis sa présence sur le terrain met beaucoup de pression sur votre défense. Vous devez défendre à un niveau supérieur et avec une concentration différente quand il est là. »

Pour couronner le tout, c’était la première fois que les frères Curry étaient sur le terrain ensemble, sous le même maillot en NBA. Une première comme coéquipiers depuis… le lycée !

Il reste désormais quatre matchs à Golden State pour se préparer au play-in et continuer à établir sa rotation avec sa star de retour dans l’effectif.

« On aurait voulu que la victoire soit là, mais on s’est donné une chance », disait Curry. « Maintenant, il faut enchaîner pour arriver au play-in prêt à en découdre. J’ai aimé la façon dont on a répondu ce soir. »

Propos recueillis à Golden State.