Aaron Gordon, l’autre bourreau des Spurs

Par sa défense sur Victor Wembanyama, mais aussi son opportunisme en attaque, Aaron Gordon a changé le cours de la rencontre entre les Nuggets et les Spurs. Si le duel Wemby – Jokic a crevé l’écran, le travail de sape de Gordon a fait la différence.

«C’est vraiment quelqu’un de formidable à avoir dans l’effectif. C’est tellement, tellement précieux, parce qu’il peut littéralement défendre sur les postes 1 à 5» s’enflamme Nikola Jokic. «Il s’occupe chaque soir des meilleurs joueurs adverses. Il est grand, rapide, il peut contester les tirs, les contrer. Il a défendu sur De’Aaron Fox, il a défendu sur Wemby. C’est clairement notre meilleur défenseur, et sans doute l’un des meilleurs défenseurs de la NBA.»

Un temps de jeu toujours minuté

Face aux Spurs, Gordon compile 15 points, 6 rebonds et 3 passes, mais on retiendra cette défense sur Wemby, ce dunk égalisateur pour arracher la prolongation, mais aussi ce 3-points en transition quelques possessions avant. Plus le match avançait, plus son influence s’est ressentie alors même que son temps de jeu était limité.

«Mais en prolongation, il n’y a plus de règles. Il a joué plus que prévu» répond David Adelman à propos des restrictions de temps de jeu. «On verra comment il récupère. C’est aussi pour ça qu’on switchait beaucoup au début : il fallait garder Aaron frais pour le quatrième quart-temps. Il doit pouvoir jouer agressivement, même avec des fautes. S’il arrive avec 4 ou 5 fautes dans le dernier quart, il devient hésitant et ça ne nous aide pas. Aaron est un défenseur unique : il a les appuis et la taille. Mais une fois que Wemby saute, ça ne change plus rien. Tu essaies juste de le gêner dans son espace. Mais c’est un joueur unique, il l’a encore montré aujourd’hui.»

Il s’adapte aux besoins de l’équipe

Alors que son mollet l’a gêné toute la saison, Gordon a démontré toute son importance dans le jeu des Nuggets, et désormais, il va lui falloir rester frais et dispo au maximum.

«Je vais passer les 36 prochaines heures dans des bottes de récupération !» se marre-t-il à propos de son gros temps de jeu (41 minutes). «J’apporte de l’énergie, des vibes… C’est bon d’être de retour avec les gars. Quand je suis sur le banc, ils entendent beaucoup ma voix, donc c’est bien pour eux de voir concrètement ce que je veux dire quand je suis sur le terrain. (…) Je ne sais pas vraiment comment l’expliquer… Cela vient avec l’expérience. Je joue depuis longtemps, je connais ces gars depuis longtemps. C’est un ressenti, je sais ce dont l’équipe a besoin sur le moment. »