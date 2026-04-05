Victor Wembanyama : « C’était un match incroyable ! »

La belle série des Spurs s’est arrêtée samedi soir, à Denver, dans un avant-goût des playoffs entre deux formations aussi talentueuses qu’ambitieuses. Il fallait un vainqueur, et les Nuggets ont arraché la victoire en prolongation avec un Nikola Jokic dominateur dans les cinq minutes supplémentaires. Après lui avoir tenu tête pendant 48 minutes, Victor Wembanyama a manqué de souffle sur la fin, mais il ne retient que le positif.

« Je trouve que c’était un match incroyable, très sympa. L’un des matchs les plus plaisants. J’aurais aimé qu’on puisse finir le boulot. Tout ce qui s’est passé ce soir est positif pour nous » assure le pivot des Spurs, qui atteint la barre des 40 minutes pour la première fois de saison. « C’était un véritable test face à une équipe qui joue pour quelque chose en ce moment. Il y avait un peu une ambiance de playoffs (…). On a plutôt fait du bon boulot. C’est un match vraiment plaisant, et on va en tirer beaucoup de leçons. »

Un respect mutuel

L’après-match a aussi été l’occasion pour les deux joueurs de se rendre un hommage mutuel, en attendant un dernier duel lors de l’ultime match de la saison régulière, à San Antonio, avant d’éventuelles retrouvailles en playoffs ?

« Je crois que la première fois que j’ai joué contre lui, je vous avais dit qu’il allait changer la ligue et le basket. Je le pense toujours », a confié Nikola Jokic. « Je pense qu’il a l’opportunité de devenir le joueur le plus unique de l’histoire. »

Même chose pour Victor Wembanyanama, dont la performance à 34 points, 18 rebonds, 7 passes décisives et 5 contres a presque été éclipsée par le nouveau match XXL du « Joker». Wemby voit pour sa part en Nikola Jokic « le meilleur attaquant du monde», et le Français va continuer de travailler et de puiser dans cette défaite pour espérer le dominer la prochaine fois.

« C’est différent de la plupart des équipes, évidemment. Ils ont le meilleur attaquant du monde. Donc quand tu joues contre eux, tu dois être concentré défensivement » conclut-il. « Ils possèdent sans doute la meilleure attaque de ces dernières années, et ce n’est pas pour rien. Donc il faut aborder ces matchs avec un état d’esprit défensif. Je pense qu’on a fait du bon boulot. C’était un match très plaisant et on va beaucoup apprendre. Jouer Jokic était vraiment agréable, très exigeant aussi. J’ai hâte de revivre ça. »