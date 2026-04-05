Le MVP de la nuit | Le « Joker » ne rigole plus !

« Je trouve que c’est super d’être un fan de basket en ce moment, particulièrement en NBA. Chaque soir, tu peux trouver un match vraiment intéressant avec un duel vraiment sympa ». Nikola Jokic ne croit pas si bien dire ! Avec la rencontre entre Denver et San Antonio, la NBA s’est offerte un sacré coup de pub à deux semaines du début des playoffs, dans un duel qui a atteint des sommets entre les Nuggets Nikola Jokic d’un côté et les Spurs de Victor Wembanyama de l’autre.

Les deux intérieurs ont rythmé la rencontre de leur coups d’éclat, au scoring mais aussi à la passe ou encore au contre, mais à l’arrivée ce sont les Nuggets du « Joker » qui l’ont emporté, 136-134 après cinq minutes d’une prolongation où le Serbe a une nouvelle fois fait l’étalage de tout son QI basket.

Un « Sombor Slice » de l’espace

L’action qui restera de ce choc des titans ? Lorsque le score affichait 131-129 et que Nikola Jokic a plié le match d’un « Sombor Slice », son signature move, pour scorer au-dessus de Wemby en accentuant la trajectoire de son tir.

« Je l’ai juste envoyé en profitant du moment et en espérant qu’il rentre. Comme le dit Mike Miller : ‘Envoie le tir, profite du moment, et avec un peu de chance, ça rentrera’. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a déjà contré ce genre de tir il y a quelques années. C’était une situation similaire, je l’avais envoyé et on avait perdu le match. Mais celui-là n’avait rien de différent. Je pense que j’ai réussi à créer un peu plus d’espace, qui sait ? », a-t-il déclaré après le match.

Un Jokic toujours sous-estimé ?

Il lui a ensuite fallu finir le boulot d’un nouveau floater avec le même effet puis sur un ultime lancer pour terminer à 40 points, 8 rebonds, 13 passes décisives et 3 contres, soit une nouvelle performance de plus dans une saison époustouflante de sa part. Les mots commencent à manquer, mais pas pour son coach, David Adelman, qui estime que son pivot a fait un pas de plus vers un quatrième trophée de MVP de la saison.

« C’est le meilleur du monde», a-t-il lancé. « Je veux dire, son efficacité cette année, ce qu’il a accompli… En ayant grandi dans ce milieu, je comprends qu’il doit y avoir plusieurs histoires, et que différents joueurs doivent remporter des récompenses. Je trouve ça vraiment génial. Et Wembanyama, c’est quelqu’un qui fait tellement de bien au basket. Il est tellement unique. Quant à Shai (Gilgeous-Alexander), il ramène une sorte de mentalité de scoreur à l’ancienne des années 90, avec le tir à 3-points de la nouvelle école. Vous savez, tous ces gars-là sont tellement bons pour le jeu. Mais je ne veux juste pas que les gens ignorent notre gars parce qu’il l’a déjà remporté trois fois. Je trouverais ça décevant. Il est historique. Il devrait donc être dans la course à chaque fois, et je ne devrais pas avoir à plaider en sa faveur. Je pense que n’importe quelle personne qui regarde du basket et qui a la moindre idée de ce qui se passe dans un match de basket, sait qu’il devrait être en lice pour le titre de MVP et qu’il devrait être l’un des favoris pour le remporter ».

Il est l’un des favoris. Mais il n’est pas le seul…

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 61 34:53 57.2 38.7 82.6 2.9 10.1 13.0 10.8 2.7 1.4 3.9 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.