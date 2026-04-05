Kel’el Ware, l’autre cauchemar des Wizards

Les pivots du Heat auront décidément fait des misères aux Wizards cette saison ! Alors que les 83 points de Bam Adebayo étaient encore dans toutes les têtes dans ces retrouvailles entre Miami et Washington, c’est Kel’el Ware, l’autre poste 5 floridien, qui a cette fois marqué la rencontre de son empreinte dans un match terminé à 152 points, soit à un petit point du record du Heat établi il y a presque un an jour pour jour.

L’intérieur de 21 ans n’a pas chômé aux côtés de Jaime Jaquez Jr (32 points), rendant 24 points, 17 rebonds et 7 contres (la NBA lui a finalement retiré un contre, le privant au passage d’un nouveau record en carrière). Lui aussi a démarré fort, affichant notamment 6 contres dès la mi-temps, et a poursuivi son effort jusqu’à la fin pour terminer à 10/15 au tir avec un encourageant 3/6 à 3-points. Une performance qui lui a valu les félicitations de Bam Adebayo.

«On voit bien ce qu’il est capable de faire. Il peut faire des matchs à 8-9 contres dans un match. Il aurait pu aller jusqu’à 10 s’il l’avait vraiment voulu. Cela étant dit, il a été très concentré et c’est la version de Kel’el dont on a besoin si on veut essayer d’accomplir quelque chose de spécial», a glissé Bam Adebayo.

La prochaine étape : confirmer !

Erik Spoelstra a quant à lui loué la qualité des trois dernières séances d’entraînement qui ont précédé sa performance, d’autant plus savoureuse au regard de ses dernières semaines où il avait été moins en vue. Le stratège floridien attend désormais qu’il confirme face à une raquette plus étoffée, alors qu’il manquait encore Alex Sarr, Tristan Vukcevic et Anthony Davis côté Washington hier.

« Nous avons eu trois entraînements ces dix derniers jours, et je dirais que ce sont les trois meilleurs qu’il ait faits cette année », a-t-il souligné. « Ils faisaient suite à des matchs difficiles contre des adversaires coriaces. Il a souvent été mis à rude épreuve, affrontant de bonnes équipes qui jouent à un haut niveau, et les choses ne se sont pas forcément passées comme il l’aurait souhaité. (…) Il a vraiment la volonté de s’améliorer sur certains points. Quant au fait de lever les mains, il doit encore progresser. Quand il fait ça, il se place mieux pour contrer ou avoir un impact sur le ballon. C’était très bien ce soir. Il aurait certainement pu le faire deux-trois fois de plus. Mais il s’entraîne là-dessus. Il regarde des vidéos pour s’améliorer. Et il a été excellent au rebond. Donc maintenant, le prochain défi sera de le refaire à l’extérieur contre une équipe physique. J’ai hâte de voir comment il va réagir ».

Il lui reste donc deux déplacements pour essayer de confirmer, sur le parquets de Raptors de Jakob Poeltl, actuels sixièmes à l’Est avant de se rendre à Washington pour le dernier match à l’extérieur de la saison régulière. Kel’el Ware est prêt à relever le défi avant de passer à la suite, qui sera en grande partie déterminée par les résultats des deux prochains matchs à Toronto.

« Ça signifie simplement qu’il en attend plus de moi, qu’il veut que je fasse mieux. Il veut juste me voir atteindre un niveau supérieur », a glissé l’intéressé. «Ça fait toujours du bien de pouvoir entrer sur le terrain, jouer librement et être en mesure de nous aider à gagner».

Kel'el Ware Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 64 22:13 55.4 31.5 68.7 1.8 5.6 7.4 0.9 1.7 0.6 0.9 1.1 9.3 2025-26 MIA 73 22:15 52.9 38.4 75.5 2.9 6.2 9.1 0.7 1.6 0.8 0.8 1.1 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.