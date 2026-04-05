Les Celtics offrent un nouveau contrat à Ron Harper Jr.

À deux semaines des playoffs, Ron Harper Jr. a convaincu les dirigeants de Boston de lui offrir un nouveau contrat de deux ans, révèle ESPN.

Jusqu’ici en « two-way contract », le fils de Ron Harper, cinq fois champion NBA avec les Bulls puis les Lakers entre 1996 et 2001, terminera ainsi la saison chez les Celtics, étant donc éligible pour disputer ses premiers playoffs dès cette année.

Il y a de fortes chances pour que la deuxième ne soit pas garantie, mais l’ailier aura au moins l’occasion de prouver davantage sa valeur en Summer League, puis de se battre pour décrocher une place dans l’effectif 2026/27 au cours de l’intersaison.

C’est en tout cas une belle récompense pour Ron Harper Jr., régulièrement utilisé par Joe Mazzulla depuis deux mois, avec ses 4 points et 1.8 rebond de moyenne sur la période (à 37% à 3-points). Brillant en G-League (24.3 points, 5.1 rebonds, 3.1 passes, 1.6 contre et 1.5 interception), le grand frère de Dylan Harper s’est notamment distingué en NBA par son activité de chaque côté du terrain.

Ron Harper Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 TOR 9 5:20 50.0 33.3 100.0 0.3 0.4 0.8 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 2.2 2023-24 TOR 1 4:00 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2024-25 DET 1 17:00 12.5 0.0 100.0 4.0 3.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2025-26 BOS 26 10:18 39.8 34.4 50.0 0.5 1.0 1.6 0.7 0.8 0.2 0.2 0.3 3.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.