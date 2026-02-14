Pour Dylan Harper et Ron Harper Jr, un All-Star Weekend en famille

Dylan Harper (Spurs) et Ron Harper Jr. (Maine Celtics) ne réalisent pas encore tout à fait l’ampleur de ce qu’ils vont vivre ce week-end. Les deux fils de Ron Harper participent ainsi tous les deux à leur premier All-Star Weekend.

Tous deux ont été sélectionnés pour le Rising Stars Challenge. Dylan, deuxième choix de la dernière Draft, est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa cuvée, tandis que son grand frère, Ron Jr, tente de prouver qu’il a sa place en NBA en passant par l’équipe de G-League des Celtics.

Un un-contre-un fratricide en demi-finale du Rising Stars Challenge

Et les deux Harper se sont retrouvés face-à-face en demi-finale du Rising Stars : Dylan a offert la victoire à son équipe en inscrivant le panier décisif… face à son frère, avec leur père assis au premier rang !

Ron Harper a remporté trois titres avec Michael Jordan à Chicago, puis a rejoint les Lakers de Phil Jackson pour en gagner deux supplémentaires aux côtés de Shaq et Kobe. Avant d’atterrir chez les Bulls en 1994, il avait passé cinq saisons chez les Clippers dans un rôle de scoreur. Ce week-end, la boucle est bouclée.

« On a tellement de chance de pouvoir vivre notre premier All-Star Game ici, à Los Angeles, une ville qui compte beaucoup pour notre père », confiait Dylan après le Rising Stars. « Toute notre famille est là. C’est un honneur d’être ici avec lui. C’est dur de mettre des mots sur ce qu’on ressent. On a beaucoup de chance. »

Ron Harper Jr. se remémorait ainsi des un-contre-un acharnés entre les deux frères, lorsqu’ils étaient plus jeunes.

« J’étais dur, en tant que grand frère. Strict, avec une vraie mentalité de grand frère. Je ne lui donnais rien : il devait mériter ses paniers. Jamais de la vie je n’allais le laisser gagner », raconte-t-il notamment. « Et quand mes parents étaient fâchés contre moi, je leur disais toujours qu’il finirait par faire la même chose aux autres. Et regardez-le maintenant : il fait ça sur le terrain. »

La fierté du grand frère a tout de même ses limites. « Si on fait un un-contre-un demain, sans arbitre, la victoire est pour moi ! » Une réponse qui a fait sourire Dylan Harper, tout en le poussant à préciser leur dernier duel.

« La dernière fois qu’on a joué, on a dû arrêter le match parce qu’il faisait trop de fautes ! » rigole-t-il. « C’est comme ça que vous voyez qu’on est frères : on a tous les deux la même confiance en nous. Et je peux vous assurer que si on fait dix un-contre-un demain, je les gagne tous. »

Les frères Harper sont loin des un-contre-un de leur jeunesse, mais ce week-end, ils réalisent un rêve de gosse. En revanche, ils ne s’attendaient pas à prendre part au concours du samedi soir… avec leur père !

Père et fils associés au Shooting Stars

« Ça, c’est vraiment quelque chose de fou ! », nous disait Dylan après sa défaite en finale du Rising Stars. « Il y avait 0,000001 % de chances pour qu’un truc comme ça arrive, et le fait que ça tombe sur notre famille, c’est vraiment fantastique. » Les Harper participent en effet samedi soir au concours des Shooting Stars en famille, mais vendredi soir, ils n’avaient pas encore prêté beaucoup d’attention au fonctionnement de la compétition.

« Je ne vais pas vous mentir, on ne sait même pas où sont les cibles sur le terrain », admettait Ron Harper Jr. « On ne s’est pas encore entraînés une seule fois. »

Les deux frères s’accordaient cependant sur un point : si leur père Ron était un bon scoreur au début de sa carrière et malgré tous les titres qu’il a remportés, il n’a jamais été connu pour être un shooteur. Comment les fistons vont-ils tenter de pallier ce manque ? Dylan Harper ne savait pas vraiment s’il existait une solution miracle.

« Je crois qu’on a un entraînement ce soir (vendredi) ou demain matin… et on va en avoir besoin », lâchait-il avec un sourire en coin. « Je m’inquiète un peu pour notre père… Ça fait un moment que je ne l’ai pas vu prendre des tirs, donc… oui, ça risque d’être un problème ! »

Peu importe le résultat, les Harper se souviendront à jamais de cette première apparition au All-Star Weekend, en famille, entre père et fils.

Propos recueillis à Inglewood.