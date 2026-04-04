Les Pistons déçus pour Cade Cunningham

Comme Anthony Edwards, et peut-être Luka Doncic si la réclamation de son agent ne passe pas, Cade Cunningham va s’incliner devant la barre des 65 matches joués. Dès lors, la règle est claire : on n’est plus éligible pour les trophées et récompenses de la saison régulière.

Une injustice pour les Pistons, vu que leur leader a compilé 24.5 points, 9.9 passes et 5.6 passes de moyenne, sans oublier que Detroit aura dominé la conférence Est.

« Elle parle d’elle-même », lance Jalen Duren sur la saison de son coéquipier. « C’est clair que c’est dur qu’il soit inéligible. Tout le monde le sait, tout le monde le voit : il est Top 3 au MVP quand il est sur le parquet, et dans une All-NBA haut la main. Il est sans doute le Clutch Player of the Year. Ce qu’il a réussi est déjà incontestable. Si on suit le basket cette saison, ça s’est vu. Cette règle existe pour une bonne raison, mais c’est compliqué. On ne peut pas nier ce qu’il a accompli. »

Un peu à l’instar des Lakers avec Luka Doncic, la frustration des Pistons se cristallise sur le timing. C’est une blessure – un pneumothorax – en fin de saison, alors qu’il avait 61 rencontres à son compteur, qui l’empêche d’atteindre les 65 matches nécessaires.

« Je comprends la logique de la règle mais des gars comme Cade ne devraient pas être punis d’être gravement blessés aussi loin de la saison », insiste lui aussi JB Bickerstaff. « Il a joué beaucoup de matches, énormément de minutes. Il a fait une saison phénoménale. Je sais que les joueurs disent le contraire mais être salué dans cette ligue, avec le MVP, les All-NBA, ça pèse, que ce soit maintenant ou dans dix ans. C’est important d’avoir le respect des pairs. Je n’ai pas la réponse mais je pense qu’il faut en parler. »

Voilà pourquoi le syndicat des joueurs a évoqué une suppression ou, à défaut, un assouplissement du dispositif. Ces récompenses ont aussi une influence sur les futurs contrats. On parle alors de plusieurs millions de dollars en jeu. Les joueurs perdent donc sur les deux tableaux, le symbolique et le financier. « Je trouve que Cade devrait pouvoir gagner des trophées. C’est tout ce que je peux dire », conclut Ausar Thompson.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 61 34:22 46.1 34.6 81.4 0.9 4.7 5.6 9.9 3.1 1.5 3.7 0.9 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.