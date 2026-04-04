Les Hornets ont validé un premier objectif et pensent déjà à la suite

Il n’a fallu qu’une seule mi-temps aux Hornets pour évincer les Pacers. Au moment de rejoindre les vestiaires, les hommes de Charles Lee comptaient 19 points d’avance et ils ont fini par tranquillement s’imposer 129 à 108.

Avec ce succès, les Hornets remportent leur 42e succès de la saison et sont assurés de terminer avec plus de 50 % de victoires, ce qui n’était pas arrivé depuis 2022.

«C’est excitant de jouer des matchs à enjeu à ce moment de la saison», se réjouit Brandon Miller. «Ça l’est encore plus lorsque vous le faites avec vos frères et les personnes que vous voyez au quotidien. Nous travaillons tous les jours durant l’été pour arriver à ces moments.»

Pour parvenir à ce bilan positif, les Hornets ont dû s’employer. Au 31 décembre, Charlotte n’avait remporté qu’onze de ses 33 matchs. Cependant, depuis le 1er janvier, la situation s’est inversée en Caroline du Nord. Depuis le début de la nouvelle année, les coéquipiers de LaMelo Ball affichent un bilan de 31 victoires pour 14 défaites, et seules cinq équipes possèdent de meilleurs résultats sur cette période : les Cavaliers, les Pistons, les Celtics, le Thunder et les Spurs.

Parmi les faits d’armes des Frelons, il y a eu une série de neuf victoires de rang étalée sur le mois de janvier et le début de février et une seconde de six succès consécutifs en sortie d’All-Star Break.

Cap sur les playoffs ?

«C’est fantastique», apprécie Charles Lee. «Ça me rend heureux surtout lorsque je vois tout ce que nous avons eu à traverser depuis la saison dernière. C’est formidable pour la franchise et pour les fans qui vont voir de la ‘post-season’ parce qu’ils le méritent.»

Les Hornets ne souhaitent pas s’arrêter en si bon chemin et espèrent retrouver les playoffs. La dernière participation de Charlotte remonte à la saison 2015-16. Depuis dix ans, les Hornets n’ont pas senti l’odeur de la deuxième partie de la saison, il s’agit de la plus longue période de disette actuellement en cours en NBA.

Grâce à la victoire face aux Pacers, les Hornets ont enchaîné un troisième succès de rang et sont actuellement huitièmes de l’Est devant le Magic et le Heat. Charlotte (42-36) peut même espérer finir dans le top 6 puisque Philadelphie (43-34) n’a que deux défaites de moins.

«Nous sommes fiers de la direction que prend cette franchise», souligne l’entraîneur des Hornets. «Maintenant, nous voulons trouver de la régularité et continuer sur cette lancée. C’est un excellent tremplin et nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour continuer à nous améliorer.»