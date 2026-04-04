Entre blessures et méforme, Naz Reid tente de retrouver ses sensations

De nouveau défaits cette nuit à Philadelphie, pour la troisième fois sur leur quatre dernières rencontres, les Wolves ne font plus peur à grand monde en ce moment.

Actuellement sixièmes de la conférence Ouest, juste ce qu’il faut pour éviter le play in et se protéger des Suns, leur premier poursuivant, les doubles finalistes de conférence ces deux dernières années ont certes une liste de blessés qui peut expliquer leur coup de moins bien, mais il leur manque clairement cette étincelle, ce supplément d’âme qui peut les transcender et faire d’eux un véritable candidat aux Finals.

Ce n’est nullement un hasard si, dans le même temps – à savoir depuis le mois de février, Naz Reid, le meilleur 6e homme de Minny (en 2024), est lui aussi en quête d’un second souffle. C’est bien simple, avant son match face aux Pistons, ce jeudi, Reid était dans le creux de la vague, et c’est peu dire avec 21% de réussite à 3-points et aucun match à 20 points (ou plus) sur ses 14 sorties précédentes. Pire, ça impactait son jeu dans les autres domaines, comme aux rebonds, avec seulement 3 matchs (sur ses 14) à plus de 6 rebonds.

«Je dois gérer plusieurs blessures et j’essaye simplement de continuer à jouer mon rôle. J’essaye de jouer à un niveau élevé et de faire ce que je peux», a soupiré l’ailier-fort dans le New York Times. «J’essaye de jouer malgré tous ces pépins. Mais c’est mon identité, j’ai toujours été tenace. Je n’arrive pas à aider mes coéquipiers [par mon scoring] mais je dois faire d’autres choses sur le terrain pour compenser.»

«Je ne vais pas me laisser abattre»

Touché à l’épaule, un souci majeur pour tout basketteur, Reid fait du mieux qu’il peut dans les circonstances qui sont les siennes, mais on sentait bien son mal-être récemment, comme sur son expulsion suivie d’une grosse amende pour avoir questionné les arbitres après un revers amer face à Houston. Face aux Pistons, il a retrouvé quelques couleurs avec 19 points dont un intéressant 4/9 à 3-points. Cette nuit à Philly, il a de nouveau été en travers avec plus de tirs tentés (14) que de points marqués (12) mais il a essayé (7 rebonds, 2 contres).

«Il est tellement important pour nous de tellement de manières, en attaque et en défense», confirme Julius Randle. «Il est capable de défendre sur plusieurs postes, contrer des tirs, et il peut jouer avec n’importe quel cinq. Il peut jouer 3, 4, 5. Il peut étirer les défenses. Qu’il retrouve son rythme et sa confiance, c’est très important pour nous avant les playoffs.»

Pièce maîtresse du puzzle de Minnesota, Reid est dans sa septième saison chez les Wolves. Il y est adoré par les fans qui lui vouent un culte sans limite, du simple fait qu’il y a grandi en tant que joueur et en tant qu’homme depuis son arrivée en 2019… après avoir été ignoré à la Draft ! Avec une poignée de matchs à jouer, dont un nouveau road trip dans la conférence Est, les Wolves et Reid ont encore un peu de temps devant eux, mais les playoffs vont pointer leur nez, prêt ou pas.

«C’est beaucoup de hauts et de bas, c’est très frustrant», conclut Reid. «Je veux pouvoir être compétitif et faire ce que je sais faire pour aider l’équipe à gagner et c’est dur [dans ces conditions]. Mais je ne vais pas me laisser abattre. Mes coéquipiers savent ce qu’il se passe, ils comprennent et ils m’encouragent. Je fais la même chose pour eux.»

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 16:30 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19:15 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 15:47 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18:24 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24:15 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 2024-25 MIN 80 27:30 46.2 37.9 77.6 1.2 4.9 6.0 2.3 2.4 0.7 1.4 0.9 14.2 2025-26 MIN 73 26:07 45.7 36.7 73.1 1.2 5.1 6.2 2.3 2.5 1.0 1.6 1.0 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.