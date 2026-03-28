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Naz Reid va devoir régler 50 000 dollars d’amende

Publié le 28/03/2026 à 16:05 Twitter Facebook

Comme il s’est permis de « remettre en doute l’intégrité des arbitres », Naz Reid a reçu une amende de 50 000 dollars de la part de la NBA.

Expulsé contre Houston mercredi, lors de ce match au scénario exceptionnel, Naz Reid doit maintenant passer à la caisse.

En effet, la NBA a annoncé lui avoir infligé une amende de 50 000 dollars, car il s’était permis de « remettre en doute l’intégrité des arbitres ». En prolongation, le Sixième homme de Minnesota n’avait ainsi pas aimé une décision pourtant revue à la vidéo, à quatre minutes de la fin.

Sanctionné d’un passage en force, après avoir attaqué Alperen Sengun, Naz Reid estimait alors que les appuis du Turc étaient en mouvement. Problème : Scott Foster et ses collègues n’étaient pas du même avis, frustrant le joueur des Timberwolves qui n’a pas manqué de le faire savoir aux arbitres. Provoquant donc son exclusion.

Malgré cela, et sans Anthony Edwards, Rudy Gobert, Jaden McDaniels ni Ayo Dosunmu, Minnesota est parvenu à renverser Houston, avec un 15-0 pour finir la prolongation, dans ce qui restera l’un des matchs de la saison.

Naz Reid Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 MIN 30 16:30 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0
2020-21 MIN 70 19:15 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2
2021-22 MIN 77 15:47 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3
2022-23 MIN 68 18:24 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5
2023-24 MIN 81 24:15 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5
2024-25 MIN 80 27:30 46.2 37.9 77.6 1.2 4.9 6.0 2.3 2.4 0.7 1.4 0.9 14.2
2025-26 MIN 70 26:05 46.6 37.2 73.2 1.2 5.1 6.3 2.3 2.5 1.0 1.6 1.0 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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