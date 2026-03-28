Naz Reid va devoir régler 50 000 dollars d’amende

Expulsé contre Houston mercredi, lors de ce match au scénario exceptionnel, Naz Reid doit maintenant passer à la caisse.

En effet, la NBA a annoncé lui avoir infligé une amende de 50 000 dollars, car il s’était permis de « remettre en doute l’intégrité des arbitres ». En prolongation, le Sixième homme de Minnesota n’avait ainsi pas aimé une décision pourtant revue à la vidéo, à quatre minutes de la fin.

Sanctionné d’un passage en force, après avoir attaqué Alperen Sengun, Naz Reid estimait alors que les appuis du Turc étaient en mouvement. Problème : Scott Foster et ses collègues n’étaient pas du même avis, frustrant le joueur des Timberwolves qui n’a pas manqué de le faire savoir aux arbitres. Provoquant donc son exclusion.

Malgré cela, et sans Anthony Edwards, Rudy Gobert, Jaden McDaniels ni Ayo Dosunmu, Minnesota est parvenu à renverser Houston, avec un 15-0 pour finir la prolongation, dans ce qui restera l’un des matchs de la saison.

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 16:30 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19:15 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 15:47 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18:24 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24:15 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 2024-25 MIN 80 27:30 46.2 37.9 77.6 1.2 4.9 6.0 2.3 2.4 0.7 1.4 0.9 14.2 2025-26 MIN 70 26:05 46.6 37.2 73.2 1.2 5.1 6.3 2.3 2.5 1.0 1.6 1.0 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.