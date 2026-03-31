Encore des records pour LeBron James

Puisque Luka Doncic était suspendu, c’est LeBron James qui a assuré face aux pauvres Wizards. Les Lakers n’ont eu aucun mal à s’imposer pour réussir – et c’était attendu – la passe de trois face aux trois pires équipes de la conférence Est (Indiana, Brooklyn, Washington).

« On a eu une approche professionnelle. On a fait notre boulot. C’est-à-dire que peu importe qui on joue, on essaie de mettre en place de bonnes habitudes pour les playoffs. C’est une bonne victoire pour nous », commente l’ailier.

LeBron James en a profité pour, de nouveau, battre ou égaler des records NBA. Le premier, c’est celui du triple-double du joueur le plus âgé, à 41 ans et 90 jours. Avec ses 21 points, 12 passes et 10 rebonds face aux Wizards, le quadruple MVP a battu son propre record, qui datait du 19 mars. C’est aussi le 125e triple-double de sa carrière.

JJ Redick n’a plus rien à dire…

De plus, c’est sa 1 228e victoire en carrière, saison régulière et playoffs confondus. Il égale Kareem Abdul-Jabbar, dont le record sera battu dans quelques jours.

« C’est plutôt cool de savoir que, à ce stade de ma carrière, je suis encore capable de faire tout ça », réagit-il. « C’est vraiment génial. J’essaie simplement de m’investir, de continuer à m’impliquer et voilà le résultat. »

Très souvent laudateur sur sa superstar depuis deux ans, JJ Redick peine à trouver des mots nouveaux. « Je ne sais pas quoi dire. Il mérite vraiment tous les éloges », déclare le coach des Lakers. « J’ai essayé de vous servir toutes les variantes possibles du même discours sur sa longévité. Mais là, je n’ai rien de nouveau à vous dire. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 53 33:35 51.2 31.3 74.3 0.8 5.2 6.0 6.9 1.4 1.1 2.9 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.