Encore une fois, Shai Gilgeous-Alexander a enfilé sa cape de MVP

Malgré les absences de Cade Cunningham et de Jalen Duren, les Pistons menaient de sept points à quatre minutes de la fin de cet affrontement face à OKC. À cet instant précis, Shai Gilgeous-Alexander revient sur le terrain et passe un 6-0 pour revenir à une longueur. Si le MVP en titre perd le ballon sur la possession suivante, il se rattrape en trouvant Jaylin Williams à 3-points et l’ailier-fort remet les deux équipes à égalité.

«Être menés de sept points à trois minutes de la fin, ce n’est rien pour nous», estime Shai Gilgeous-Alexander. «Nous avons déjà passé des 15-0 en trois minutes. Jaylin Williams a rentré son premier tir de la soirée pour égaliser. C’était important.»

Shai Gilgeous-Alexander poursuit avec deux lancers-francs pour redonner l’avantage au Thunder. Cependant, de l’autre côté du terrain, Chet Holmgren commet sa sixième faute de la soirée et envoie Paul Reed tirer deux lancers. Sur la ligne, l’intérieur des Pistons ne tremble pas et égalise.

À une faute offensive d’un «game winner»

Alors qu’il a l’occasion d’offrir la victoire à son équipe, Alex Caruso se manque à 3-points. Avec 20 secondes sur l’horloge, Daniss Jenkins remonte le ballon, mais Shai Gilgeous-Alexander réalise une interception. Javonte Green se retrouve en défense sur le MVP en titre, mais il est effacé sur un «stepback» et la star du Thunder dégaine à 3-points.

SGA pense alors avoir offert la victoire à son équipe puisqu’il reste quatre secondes à jouer. Mais les arbitres le sanctionnent d’une faute offensive pour avoir poussé Javonte Green afin de réaliser son «stepback».

«Je voulais ce tir parce que je savais que le match serait probablement fini si je le mettais», résume simplement le «franchise player» du Thunder. «Je voulais gagner et rentrer chez moi. Je n’ai pas eu cette chance, mais j’avais cinq minutes de plus pour faire en sorte que nous nous imposions. Nous avons bien fini le travail.»

Un «back-to-back» où il a été décisif à chaque fois

Shai Gilgeous-Alexander ouvre la prolongation en s’élevant à mi-distance face à Javonte Green. Dans la dernière minute alors que Detroit est mené de deux points, Kevin Huerter commet une faute sur un tir lointain de l’ancien joueur des Clippers. Sur la ligne, il réalise un 3/3 et offre la victoire à son équipe (114-110).

«Il fallait aller chercher cette victoire», affirme Shai Gilgeous-Alexander. «Souvent, je laisse le jeu venir à moi, j’essaie de m’adapter et de faire ce que le jeu me dicte. Ce soir, j’ai eu l’impression que je devais aller chercher ce match.»

Après avoir été décisif dans les dernières minutes de la victoire du Thunder face aux Knicks la veille, Shai Gilgeous-Alexander a récidivé avec neuf points dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire et huit en prolongation. Au total, il finit avec 47 points à 12/19 au tir et 21/25 aux lancers-francs en 41 minutes.

«Il est le meilleur extérieur du monde pour une raison», note Alex Caruso. «Cela va au-delà de son jeu. La mentalité qu’il adopte dans ces moments est quelque chose de magnifique à voir. Quand il a ce regard et cette envie de gagner, c’est ce qui nous motive le plus.»

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 63 33:27 55.1 37.9 88.2 0.5 3.8 4.3 6.5 2.1 1.4 2.2 0.8 31.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.