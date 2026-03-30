Au Thunder, Isaiah Hartenstein a obtenu le rôle qu’il attendait

Au moment de débarquer dans l’Oklahoma, en 2024, Isaiah Hartenstein se disait déjà que le jeu du Thunder pourrait permettre de « développer » le sien, « surtout en attaque ». Le pivot avait raison.

Si les dollars ont beaucoup joué dans sa décision de quitter les Knicks, contre lesquels il a joué hier, ils n’ont pas été le seul critère. Derrière cette signature à 87 millions de dollars sur trois ans – là où les New-Yorkais ne pouvaient pas lui proposer au-delà de 72,5 millions de dollars sur quatre ans – il y avait bien l’idée de changer de dimension.

Ne plus être seulement l’intérieur actif en défense et au rebond, et utile dans la pose d’écran, comme il l’avait été les deux années précédentes à New York, sous les ordres de Tom Thibodeau. Mais plutôt affirmer un potentiel aperçu plus tôt, aux Clippers, où il avait commencé à démontrer ses qualités à la distribution notamment.

« Je pense que (la création) a toujours été là. Avant d’arriver aux Knicks, c’était l’une des principales choses que je faisais avec les Clippers. Mais en tant que joueur NBA, il faut simplement mettre son ego de côté et faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe », livre le pivot, en amont de la rencontre d’hier face à son ancienne équipe.

À cette époque, il n’était encore que la doublure de Mitchell Robinson, le pivot titulaire des Knicks aux côtés de Julius Randle. « Quand j’étais avec les Knicks, j’ai dû en quelque sorte changer le rôle que je jouais. Et donc, je suis juste là pour aider l’équipe de toutes les manières possibles, et je pense qu’avec les Knicks, il s’agissait plutôt de faire les choses différemment », poursuit-il.

De la création en plus d’un double-double de moyenne

Lors de sa deuxième saison à New York, avec un temps de jeu plus conséquent, il avait tout de même fait grimper sa moyenne à la passe à 2.5 unités par rencontre, ce qui était son record en carrière à l’époque.

« Je pense qu’on a commencé à le faire davantage quand nous jouions plus avec Donte (DiVincenzo) et avec OG (Anunoby) sur la fin. Cela se voyait plus, mais en tant que joueur NBA, on doit apprendre à s’adapter et c’est ce que je faisais », se souvient Isaiah Hartenstein, auteur de 6 points et 13 rebonds hier.

En rejoignant le Thunder, le pivot s’est imposé comme titulaire aux côtés de Chet Holmgren. Et ses qualités de distributeur, notamment depuis la tête de raquette, sont davantage exploitées par Mark Daigneault.

Après deux saisons à OKC, il tourne en double-double de moyenne (10.4 points et 10.3 rebonds), avec 3.8 passes de moyenne. Depuis février, il a atteint ou dépassé la barre des 10 passes décisives à trois reprises, dont une fois en terminant en triple-double express façon Russell Westbrook.

Par-dessus tout, il a remporté le titre l’an passé. Un départ des Knicks en tous points bénéfique pour lui, donc.

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 7:54 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 11:34 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 CLE 16 17:56 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2020-21 DEN 30 9:04 51.3 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2021-22 LAC 68 17:53 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NY 82 19:50 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0 2023-24 NY 75 25:17 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 2024-25 OKC 57 27:54 58.1 0.0 67.5 2.9 7.9 10.7 3.8 3.0 0.8 1.7 1.1 11.2 2025-26 OKC 43 24:50 61.6 0.0 59.6 3.3 6.4 9.7 3.7 2.6 1.0 1.9 0.7 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.