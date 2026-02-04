Un triple-double façon Russell Westbrook pour Isaiah Hartenstein

Isaiah Joe a signé l’un des posters de la soirée en allant dunker sur Paolo Banchero. Une seconde avant ce geste spectaculaire, il y a eu le jeu à deux entre l’arrière du Thunder et son pivot, Isaiah Hartenstein. Un passe et va d’école à l’issue duquel l’intérieur a trouvé son coéquipier en « backdoor ».

L’intérieur a passé une bonne partie de sa soirée à distribuer le jeu ainsi, soit sur ce genre de passe, soit sur des « handoff », comptabilisés parfois généreusement comme des passes décisives. Ainsi, il a atteint la barre des 10 ballons distribués.

Servi à plusieurs reprises au « alley-oop » par Shai Gilgeous-Alexander pour démarrer cette rencontre face au Magic, le pivot n’a pas eu de mal à noircir la feuille dans les autres catégories statistiques. Il a ainsi cumulé 12 points (4/6 aux tirs), 10 rebonds et 10 passes donc, pour son premier triple-double en carrière.

« Il a été génial. Félicitations à lui. C’est le premier triple-double de sa carrière, en quelque chose comme 22 minutes. C’est du Westbrook tout craché, c’est impressionnant », compare son coach Mark Daigneault, en mettant en avant son faible temps de jeu.

Le 10e joueur en triple-double de la franchise

Habitué à ce genre de performances express, Russell Westbrook reste le maître incontestable de la discipline dans la franchise, avec 138 triple-doubles cumulés. Loin derrière lui, on trouve Josh Giddey (11), Kevin Durant (7), Jaylin Williams (3) ou encore « SGA » (2).

Isaiah Hartenstein est le 10e joueur de la franchise à enregistrer une telle performance, aux côtés également de Paul George, Serge Ibaka, Tre Mann et enfin Aleksej Pokusevski avec une occurrence.

« Il a été super. C’est super de l’avoir de retour. Le niveau physique, il a défendu sur Banchero, c’est évidemment un duel difficile. Donc il a vraiment fait un match complet pour nous, des deux côtés du terrain », dit encore le coach, ravi d’avoir pu le récupérer.

Il faut rappeler qu’il ne s’agissait que de son 3e match depuis son retour de blessure au mollet, qui l’a privé de compétition pendant un bon mois (16 matchs). Remplaçant face aux Wolves au moment de reprendre, Isaiah Hartenstein avait apporté 11 points, avant de redevenir titulaire face aux Nuggets (4 points et 5 rebonds).

« C’est un rebondeur offensif d’élite, un poseur d’écrans d’élite, un super passeur dans les petits espaces et un finisseur au-dessus du cercle sur les pick-and-rolls. Il apporte évidemment énormément d’atouts à notre jeu et élargit nos options collectivement », s’enthousiasmait Mark Daigneault à son retour, quand Isaiah Joe mettait en avant son jeu « all-around ». Le Magic l’a vu à l’œuvre cette nuit.

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 7:54 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 11:34 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 CLE 16 17:56 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2020-21 DEN 30 9:04 51.3 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2021-22 LAC 68 17:53 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NY 82 19:50 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0 2023-24 NY 75 25:17 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 2024-25 OKC 57 27:54 58.1 0.0 67.5 2.9 7.9 10.7 3.8 3.0 0.8 1.7 1.1 11.2 2025-26 OKC 27 26:11 63.8 0.0 67.6 3.3 6.7 10.0 3.1 2.9 1.0 2.1 0.7 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.