Plus à l’aise avec les Suns, Jalen Green veut faire oublier ses derniers playoffs

« C’était sympa à regarder. Une soirée efficace, je crois qu’il a mis plus de 30 points en 20 minutes, donc c’est super impressionnant. » Il en faut pourtant pour impressionner un scoreur du calibre de Devin Booker. C’est dire le niveau de performance signé par Jalen Green face au Jazz samedi soir.

En 22 minutes, l’arrière a terminé avec 31 points (13/22 aux tirs dont 5/11 de loin), avec 6 rebonds et 3 passes. « Ses intentions, en attaque… Il peut mettre beaucoup de pression sur le cercle face à de nombreuses couvertures défensives. Il a posé son empreinte sur l’ensemble du match », salue Jordan Ott.

Le signe que son joueur a bien retrouvé la pleine possession de ses moyens. Ses dernières semaines de compétition le montrent. Sur le mois de mars, l’ancien joueur des Rockets a en effe ttourné à 23 points de moyenne à 45% aux tirs, dont 35% de loin. Jalen Green a atteint ou dépassé la barre des 20 points sur ses quatre dernières sorties, et il en avait fait autant plus tôt dans le mois sur six rencontres consécutives.

Un peu moins de ressort athlétique

« Je me sens bien. Je me sens très chanceux et heureux de pouvoir revenir sur le terrain sans aucun problème. […] En ce qui concerne ma détente, j’ai l’impression que j’avais un peu plus de ressort avant. J’ai fait quelques tentatives de dunks où je me suis fait contrer. Mais bon, certains jours, je me réveille et la détente est là. Donc je prends les choses comme elles viennent », lâche-t-il encore.

Peut-être un peu moins aérien que par le passé, le joueur de 24 ans compense par un plus gros volume de tirs à 3-points (8.4 tentatives en mars). Surtout, en plus de toujours exceller dans le jeu de transition, Jalen Green peut s’appuyer sur l’attention portée sur Devin Booker.

« On a énormément de shooteurs sur le terrain. Vous ne pouvez pas vraiment boucher les intervalles autant que vous le voudriez. Et la plupart du temps, je pense que Book et moi faisons le bon choix, surtout quand la défense se resserre et qu’on attaque la raquette. Donc, ouais, c’est un peu comme s’il fallait choisir son poison », décrit l’arrière au sujet de cette attaque dont le danger vient principalement des lignes arrière.

Du fait des blessures de chacun, les Suns n’ont pour l’heure pas pu voir à pleine puissance le trio Devin Booker – Jalen Green – Dillon Brooks. Mais alors que le retour de ce dernier se précise, tout comme celui de Mark Williams, l’ancien des Rockets a déjà une bonne idée du potentiel de cet assemblage.

Influencé par l’attitude de Devin Booker

Comme il le dit, l’arrière évoluait déjà aux côtés de Dillon Brooks à Houston, et son association avec Devin Booker a pris de l’épaisseur ces dernières semaines. Alors que les Suns devraient devoir passer par la case play-in, possiblement face aux Clippers, Jalen Green tentera personnellement de faire oublier sa fin de saison en eau de boudin avec les Rockets l’an dernier.

Il avait eu beaucoup de peine à s’exprimer lors du premier tour des playoffs face aux Warriors (sauf sur une des sept rencontres). « Il y a toujours une leçon à tirer d’un échec, et je pense que j’ai appris cette leçon et que je comprends ce que je dois faire. Et ça aide d’avoir Book à mes côtés, lui qui est déjà passé par là : pouvoir le solliciter, observer son approche à chaque match et voir comment il s’y prend », décrit-il ainsi.

Celui-ci prend l’exemple d’un match à la mi-mars où Devin Booker avait planté 43 points dans l’Indiana.

« (Après ce match) il a dit : ‘Ouais, c’est le moment de se concentrer à bloc.’ De l’entendre dire ça et de comprendre que, peu importe où on en est dans la saison… À une époque, je n’abordais pas les choses comme ça à l’approche des playoffs. L’entendre dire ça, ça m’a vraiment permis de remettre les choses en perspective. »

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 31:55 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34:14 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 31:43 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 32:53 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0 2025-26 PHO 26 26:05 41.6 32.0 74.3 0.5 3.3 3.7 2.9 1.2 1.0 2.1 0.1 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.