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Un week-end à oublier pour les Hornets

Publié le 30/03/2026 à 9:48 Twitter Facebook

NBA – Alors qu’ils se projetaient dans le Top 6, les Hornets restent scotchés à la 10e place de la conférence Est après deux défaites en 24 heures.

hornetsTrouble-fêtes de la fin de saison à l’Est, les Hornets rêvaient de 6e place et d’une qualification directe en playoffs. Pour cela, ils défiaient, à domicile, en back-to-back, les Sixers et les Celtics. Résultat : deux défaites…

« On ne veut pas dépendre des autres équipes », rappelle Miles Bridges. « On veut tracer notre propre chemin vers les playoffs. Et pour ça, il faut recommencer à gagner des matchs. »

La bonne nouvelle, c’est que le Heat et le Magic ont perdu, et les Hornets peuvent encore récupérer l’avantage du terrain en cas de « play-in ». Pour la 6e place, ils n’ont pas la main avec trois victoires de moins que les Hawks.

« Ce genre de matchs te rend plus fort, ça forge le caractère », note Charles Lee. « Parce que tu affrontes une équipe solide après une défaite, et personne ne va avoir pitié de toi. Parfois, c’est ça les playoffs. Si tu as la chance d’y être, tu joues une série et parfois tu perds un match. Il faut savoir rebondir, apprendre. Je pense que cette série de matchs à domicile a été bénéfique pour ressentir ce que c’est d’affronter des équipes de très haut niveau. Et je pense aussi que nous avons montré que nous sommes une très bonne équipe. »

Des difficultés dans les matches serrés

Une « très bonne équipe » qui a autant de difficultés dans les fins de match serrées. Les Hornets affichent un bilan de 10 victoires pour 18 défaites dans les matchs serrés (écart de cinq points ou moins dans les cinq dernières minutes). Seuls les Pacers, les Pelicans et les Nets font pire dans le « money-time », et ce n’est pas très rassurant alors qu’il reste sept matches au couteau à disputer.

« Il faut apprendre de tout », conclut Sion James. « Et surtout, il faut jouer à notre niveau à chaque match. Que l’on vienne de gagner, de perdre, ou qu’une victoire change le classement, peu importe. Il faut toujours jouer avec le même standard. »

Au menu de la semaine, trois matchs abordables : le premier à Brooklyn, puis les réceptions des Suns et des Pacers.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Miller 57 30:12 43.4 39.0 88.8 1.1 4.0 5.1 3.4 2.8 1.0 0.7 2.8 20.5
Lamelo Ball 64 27:48 40.4 36.8 89.7 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 0.2 2.7 19.7
Kon Knueppel 73 31:34 48.5 43.6 86.4 1.2 4.2 5.4 3.5 2.0 0.7 0.2 2.2 19.0
Miles Bridges 69 31:26 45.0 32.4 82.6 0.9 4.9 5.9 3.2 1.4 0.6 0.4 1.7 17.1
Coby White 14 19:56 46.5 38.2 85.5 0.6 2.7 3.3 3.4 1.7 0.4 0.2 1.9 16.0
Collin Sexton 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 2.1 0.9 0.2 1.8 14.2
Moussa Diabaté 66 25:59 62.5 50.0 66.3 3.8 5.0 8.8 1.9 1.0 0.8 1.0 2.4 8.1
Ryan Kalkbrenner 61 21:43 75.0 0.0 69.4 2.5 3.1 5.6 0.8 1.0 0.5 1.5 1.6 7.8
Grant Williams 30 19:26 42.5 38.3 80.0 1.2 2.7 3.9 1.6 1.0 0.4 0.4 1.7 6.8
Tidjane Salaün 36 15:52 50.6 43.4 65.0 0.7 3.4 4.1 0.8 0.7 0.4 0.2 1.5 6.2
Pj Hall 12 15:35 50.0 100.0 80.8 2.5 3.0 5.5 0.7 1.3 0.3 0.7 1.6 6.1
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Tre Mann 47 13:43 35.6 33.1 85.2 0.4 1.5 1.9 1.8 1.1 0.5 0.1 1.4 5.9
Sion James 74 22:36 37.5 36.5 84.2 0.6 2.8 3.4 1.9 0.8 0.6 0.3 1.8 5.3
Josh Green 50 16:18 46.4 42.1 89.3 0.9 1.1 1.9 0.9 0.6 0.6 0.1 1.2 4.7
Liam Mcneeley 29 12:08 39.6 39.0 81.8 0.4 1.9 2.3 0.8 0.4 0.2 0.1 1.2 4.2
Antonio Reeves 9 7:20 50.0 53.8 0 0.2 0.7 0.9 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 3.0
Pat Connaughton 35 7:26 44.9 39.6 66.7 0.3 1.1 1.5 0.5 0.3 0.3 0.0 0.2 2.9
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8
Xavier Tillman 11 4:00 22.2 0.0 25.0 0.7 0.5 1.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.4 0.5

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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