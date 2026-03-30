Un week-end à oublier pour les Hornets

Trouble-fêtes de la fin de saison à l’Est, les Hornets rêvaient de 6e place et d’une qualification directe en playoffs. Pour cela, ils défiaient, à domicile, en back-to-back, les Sixers et les Celtics. Résultat : deux défaites…

« On ne veut pas dépendre des autres équipes », rappelle Miles Bridges. « On veut tracer notre propre chemin vers les playoffs. Et pour ça, il faut recommencer à gagner des matchs. »

La bonne nouvelle, c’est que le Heat et le Magic ont perdu, et les Hornets peuvent encore récupérer l’avantage du terrain en cas de « play-in ». Pour la 6e place, ils n’ont pas la main avec trois victoires de moins que les Hawks.

« Ce genre de matchs te rend plus fort, ça forge le caractère », note Charles Lee. « Parce que tu affrontes une équipe solide après une défaite, et personne ne va avoir pitié de toi. Parfois, c’est ça les playoffs. Si tu as la chance d’y être, tu joues une série et parfois tu perds un match. Il faut savoir rebondir, apprendre. Je pense que cette série de matchs à domicile a été bénéfique pour ressentir ce que c’est d’affronter des équipes de très haut niveau. Et je pense aussi que nous avons montré que nous sommes une très bonne équipe. »

Des difficultés dans les matches serrés

Une « très bonne équipe » qui a autant de difficultés dans les fins de match serrées. Les Hornets affichent un bilan de 10 victoires pour 18 défaites dans les matchs serrés (écart de cinq points ou moins dans les cinq dernières minutes). Seuls les Pacers, les Pelicans et les Nets font pire dans le « money-time », et ce n’est pas très rassurant alors qu’il reste sept matches au couteau à disputer.

« Il faut apprendre de tout », conclut Sion James. « Et surtout, il faut jouer à notre niveau à chaque match. Que l’on vienne de gagner, de perdre, ou qu’une victoire change le classement, peu importe. Il faut toujours jouer avec le même standard. »

Au menu de la semaine, trois matchs abordables : le premier à Brooklyn, puis les réceptions des Suns et des Pacers.