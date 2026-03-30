Au plus mauvais moment, le Heat a perdu son identité

Pendant toute la saison, les joueurs du Heat ont expliqué qu’ils voulaient éviter le « play-in », et cette nuit, ils ont enregistré une 7e défaite en huit matches ! Ils sont 9e de leur conférence, à égalité avec les Hornets, et surtout avec trois victoires de moins que les Hawks, actuellement 6e.

Cette nuit, les joueurs d’Erik Spoelstra s’inclinent à Indiana, dernier de leur conférence, et qui n’avait plus gagner à domicile depuis 11 matches. Surtout, ils encaissent 135 points, après en avoir pris 149 face aux Cavaliers.

« Ce que je sais de notre vestiaire, c’est que nos joueurs en veulent vraiment. Je sais que sur les deux derniers matchs, ça ne donne pas cette impression » reconnaît le coach de Miami. « Et les cinq défaites avant ça non plus, surtout défensivement, mais on ne peut pas l’expliquer pour le moment. »

Un bilan négatif face aux cancres

Pourtant, il va falloir trouver des explications car l’absence de Norman Powell n’explique pas tout. Le Heat a subi l’humiliation de perdre contre la pire équipe de la ligue pour la deuxième fois en deux mois et demi.

Miami affiche désormais un bilan négatif face aux deux équipes les plus faibles de chaque conférence (Indiana et Sacramento). Le Heat a perdu sept matchs contre des « lottery teams », dont plusieurs défaites jugées inacceptables, notamment contre Indiana à deux reprises, mais aussi Utah et Sacramento.

« Nous sommes déçus, contrariés, en colère. On passe par toutes les émotions », poursuit Erik Spoelstra, quand Tyler Herro promet que personne ne baisse les bras : « On doit s’accrocher… Evidemment on n’est pas dans la position voulue, mais on ne peut pas abandonner, il reste sept matchs. On sera au play-in quoi qu’il arrive. »

Comme répétition, le Heat défie les Sixers au prochain match. Le tie-breaker est en jeu, en cas d’égalité, et ce sera un véritable match à enjeu puisque Philly peut encore finir 5e.

« On va digérer cette défaite, et celle contre Cleveland. Elles sont très décevantes. Maintenant, on rentre à Miami et on doit trouver une solution pour gagner demain. C’est notre seul objectif », conclut Erik Spoelstra.