Voyage au bout de l’enfer pour le Magic

La soirée d’Orlando au Canada, avec cette lourde défaite de 52 points, est gênante, au moins sur deux points. Déjà sur le parquet, avec une prestation catastrophique où seules les sept premières minutes sont à sauver. Car ensuite, les Raptors ont passé un historique 31-0 en l’espace de 7 minutes et 47 secondes, et la rencontre était alors pliée.

« J’ai demandé trois temps-morts pendant cette séquence, pour tenter de stopper l’hémorragie », rappelle un impuissant Jamahl Mosley, qui a vu ses joueurs perdre 10 ballons durant ces huit minutes avec des passes ratées dans tous les sens… « C’est dur à expliquer, à avaler », admet Desmond Bane. « Toute personne qui a regardé le match sait parfaitement pourquoi on a perdu. On n’a pas défendu, on a perdu 28 ballons. »

Les chiffres de cette pauvre soirée sont terribles : 28 ballons perdus, qui ont profité aux Raptors, qui ont inscrit 37 points avec, mais aussi 87 petits points marqués à 38% de réussite au shoot, un vilain 9/38 à 3-pts, sans oublier seulement 7 points en contre-attaque. Enfin, une défaite de 52 points !

Même si le Magic est en crise récemment, avec désormais sept défaites en huit matches, comment expliquer un tel naufrage, une telle performance insipide, sans aucune réaction physique ou mentale ? Les Floridiens ont pris un uppercut en première période avec ce 31-0, étaient totalement sonnés et ont semblé, jusqu’à la fin, en état de mort cérébrale, laissant les minutes défiler en attendant le buzzer final qui allait apaiser leurs souffrances.

« Je dois faire mieux pour les préparer à ce qu’on a affronté dans cette partie. On en a parlé un peu, mais sans doute pas assez », ne peut que constater le coach du Magic.« On doit être prêt pour l’impact physique. »

Quelle réponse à une telle crise ?

La deuxième dimension, c’est que perdre sept fois sur les huit derniers matches, c’est fâcheux au classement à deux semaines de la fin de la saison régulière. Orlando n’a jamais réussi à se lancer cette saison, faute de régularité, mais se retrouver dans une crise à cet instant, c’est terriblement problématique pour la suite. Car sa 8e place actuelle, dans la conférence Est, n’est absolument pas validée et reste en grand danger.

« Quand on prend 52 points dans les dents, on sait ce qu’on a à faire. On n’est pas aussi mauvais que les défaites le laissent penser, ni aussi bons qu’on ne l’imagine quand on gagne », tempère Jamahl Mosley. « On est quelque part entre les deux. On doit avoir la bonne mentalité pour les huit prochains et derniers matches. »

S’il doit faire mieux pour insuffler un souffle à son groupe, lui donner les moyens de se révolter quand il est bousculé ainsi, le coach est-il néanmoins le seul responsable de cette mauvaise séquence ?

« C’est une affaire collective », répond Paolo Banchero, totalement à côté de ses chaussures au Canada, avec 9 points 3/14 au shoot et 5 ballons perdus. « On doit trouver des manières de faire des stops et on ne l’a pas fait. Si on veut être une bonne équipe, on ne peut pas encaisser des runs comme ça. »