Matchs
NBA
Matchs
NBA

Dans un match décisif, les Raptors humilient le Magic : +52 !

Publié le 30/03/2026 à 7:10 Twitter Facebook

NBA – Le Magic n’a existé que pendant sept courtes minutes en début de rencontre. Ensuite, un 31-0 et une attitude découragée ont scellé une soirée très tranquille pour les Raptors (139-87).

Le Magic avait pourtant bien commencé la rencontre, en étant sérieux. Après sept minutes, et un panier de Paolo Banchero, les Floridiens mènent de six points. Puis, Sandro Mamukelashvili enchaîne deux paniers primés, le Magic perd des ballons et les Raptors passent alors un 24-0 pour finir le premier quart-temps ! Forcément, l’écart est déjà là (38-20) et se confirme au début du second, entamé par un 7-0. Après ce terrible 31-0, qui a duré huit minutes, les troupes de Jamahl Mosley retrouvent enfin le chemin du cercle, mais pas l’énergie ni l’envie de revenir dans la rencontre.

Quand les deux équipes rejoignent les vestiaires à la pause, la partie semble pliée ou presque (70-43). Il faut dire que l’accès au cercle est facile pour Toronto, qui peut enfiler les paniers aisément sur des caviars de Scottie Barnes et le troisième quart-temps ne fait que confirmer l’écart entre les deux formations (113-68). Le dernier quart-temps n’a évidemment aucun intérêt, Jamahl Mosley ayant décidé d’ouvrir son banc, si ce n’est pour Noah Penda, qui peut ainsi inscrire trois points dans une débâcle totale pour Orlando, qui s’incline de 52 points… (139-87).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un «run» record. Comment imaginer un tel naufrage au moment où le Magic mène 20-14 ? Les Raptors vont dominer pendant huit minutes, en profitant des ballons perdus, en dévorant les espaces et ainsi réussir le tournant du match. Même la coupure entre les deux quart-temps ne stoppe pas l’élan des joueurs de Darko Rajakovic, qui enfoncent le clou avec un 7-0 après le 24-0 pour conclure le premier acte. Avec cet énorme 31-0 (record NBA depuis la mise en place du play-by-play), ils ont envoyé un véritable uppercut aux Floridiens, qui resteront sonnés toute la rencontre.

– Le cauchemar du Magic. Cette septième défaite en huit matches est catastrophique, vu le score final (52 points d’écart), vu les statistiques (seulement 87 points, 27 ballons perdus, 9/38 à 3-pts), mais surtout quand on voit l’attitude collective du groupe. Que ce soit pendant le 31-0 ou après, Paolo Banchero et ses coéquipiers n’ont jamais montré un sentiment de révolte, une envie de réagir ou de montrer un autre visage, ne serait-ce que par orgueil. Rien. Le bateau a coulé doucement, sûrement, et la crise est profonde du côté de la Floride où Jamahl Mosley est plus que jamais sur la sellette.

Toronto Raptors / 139 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
RJ Barrett 27 8/14 0/4 8/8 0 3 3 3 4 3 1 0 22 24 26
Scottie Barnes 29 9/14 2/2 3/5 1 4 5 15 1 3 2 0 30 23 37
Jamal Shead 23 4/5 0/0 4/4 0 2 2 10 1 3 0 0 34 12 26
Jakob Poeltl 25 5/7 0/0 1/2 1 6 7 3 3 1 0 1 29 11 20
Ja'Kobe Walter 28 4/8 3/5 0/0 3 3 6 0 1 1 1 0 31 11 13
Sandro Mamukelashvili 21 8/13 2/4 1/1 0 4 4 0 1 3 3 0 47 19 18
AJ Lawson 19 5/7 4/6 0/0 0 2 2 2 4 3 0 0 31 14 19
Gradey Dick 23 5/11 1/2 0/0 0 3 3 1 2 0 2 0 21 11 7
Alijah Martin 13 3/7 1/4 1/2 2 2 4 1 0 1 0 1 18 8 10
Trayce Jackson-Davis 11 2/3 0/0 0/0 0 1 1 2 1 1 1 1 -1 4 7
Jonathan Mogbo 11 1/2 0/1 0/0 0 6 6 3 0 1 0 0 -1 2 11
Garrett Temple 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 -1
Markelle Fultz 7 0/2 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -7 0 0
Total 54/94 13/29 18/22 7 37 44 41 18 20 10 3 139
Orlando Magic / 87 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Desmond Bane 27 5/10 2/4 5/6 2 1 3 2 1 0 3 0 -25 17 13
Jalen Suggs 26 5/11 2/6 1/1 0 4 4 5 2 1 5 1 -16 13 13
Tristan Da Silva 25 4/9 1/5 3/3 2 1 3 0 1 0 0 0 -17 12 10
Paolo Banchero 30 3/14 0/5 3/4 1 4 5 3 2 0 5 0 -30 9 0
Wendell Carter Jr. 26 1/2 0/1 2/2 1 3 4 1 3 0 1 0 -23 4 7
Jett Howard 19 4/8 1/3 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -21 9 4
Jevon Carter 25 3/8 1/5 0/0 0 1 1 3 3 2 2 0 -32 7 6
Moritz Wagner 12 3/6 1/2 0/0 0 4 4 1 0 0 0 1 -7 7 10
Goga Bitadze 10 2/5 0/0 2/3 3 1 4 0 3 0 2 0 -22 6 4
Noah Penda 14 1/3 1/3 0/0 0 3 3 2 2 1 2 0 -13 3 5
Jamal Cain 8 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 1 0 6 0 -32 0 -8
Jase Richardson 18 0/3 0/2 0/0 0 4 4 3 1 0 0 0 -22 0 4
Total 31/82 9/38 16/19 9 27 36 20 20 4 27 2 87

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL113
LAC127
IND135
MIA118
BRO116
SAC99
CHA99
BOS114
TOR139
ORL87
POR123
WAS88
NOR102
HOU134
OKC111
NYK100
DEN116
GSW93

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Orlando Magic en 1 clic

Toronto Raptors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes