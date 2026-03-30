Dans un match décisif, les Raptors humilient le Magic : +52 !

Le Magic avait pourtant bien commencé la rencontre, en étant sérieux. Après sept minutes, et un panier de Paolo Banchero, les Floridiens mènent de six points. Puis, Sandro Mamukelashvili enchaîne deux paniers primés, le Magic perd des ballons et les Raptors passent alors un 24-0 pour finir le premier quart-temps ! Forcément, l’écart est déjà là (38-20) et se confirme au début du second, entamé par un 7-0. Après ce terrible 31-0, qui a duré huit minutes, les troupes de Jamahl Mosley retrouvent enfin le chemin du cercle, mais pas l’énergie ni l’envie de revenir dans la rencontre.

Quand les deux équipes rejoignent les vestiaires à la pause, la partie semble pliée ou presque (70-43). Il faut dire que l’accès au cercle est facile pour Toronto, qui peut enfiler les paniers aisément sur des caviars de Scottie Barnes et le troisième quart-temps ne fait que confirmer l’écart entre les deux formations (113-68). Le dernier quart-temps n’a évidemment aucun intérêt, Jamahl Mosley ayant décidé d’ouvrir son banc, si ce n’est pour Noah Penda, qui peut ainsi inscrire trois points dans une débâcle totale pour Orlando, qui s’incline de 52 points… (139-87).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un «run» record. Comment imaginer un tel naufrage au moment où le Magic mène 20-14 ? Les Raptors vont dominer pendant huit minutes, en profitant des ballons perdus, en dévorant les espaces et ainsi réussir le tournant du match. Même la coupure entre les deux quart-temps ne stoppe pas l’élan des joueurs de Darko Rajakovic, qui enfoncent le clou avec un 7-0 après le 24-0 pour conclure le premier acte. Avec cet énorme 31-0 (record NBA depuis la mise en place du play-by-play), ils ont envoyé un véritable uppercut aux Floridiens, qui resteront sonnés toute la rencontre.

– Le cauchemar du Magic. Cette septième défaite en huit matches est catastrophique, vu le score final (52 points d’écart), vu les statistiques (seulement 87 points, 27 ballons perdus, 9/38 à 3-pts), mais surtout quand on voit l’attitude collective du groupe. Que ce soit pendant le 31-0 ou après, Paolo Banchero et ses coéquipiers n’ont jamais montré un sentiment de révolte, une envie de réagir ou de montrer un autre visage, ne serait-ce que par orgueil. Rien. Le bateau a coulé doucement, sûrement, et la crise est profonde du côté de la Floride où Jamahl Mosley est plus que jamais sur la sellette.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.