Une série record NBA pour les Raptors : 31 – 0 !

En l’espace de 7 minutes et 47 secondes entre la moitié du premier et le début du deuxième quart-temps, les Raptors ont inscrit 31 points face au Magic, sans en encaisser un seul. Ce fut le tournant de la rencontre et la grande explication de la large victoire de Toronto.

« Je ne savais même pas qu’on faisait une telle chose », réagit Scottie Barnes sur cette grosse séquence. « On était simplement très, très concentré. On a tenté de provoquer des ballons perdus et de tout donner en défense, ce qui nous a permis d’accroître notre avance. »

Un 31-0, c’est un sacré « run ». Historique même puisque c’est le plus important de l’histoire, en tout cas depuis depuis l’arrivée du « play-by-play » en 1997, soit depuis au moins trente ans. Avant ce 31-0, l’ancien record était détenu par les Mavericks avec un 30-0 face au Thunder en décembre 2023. On remontant en arrière, on trouve trace d’un 29-0 des Cavaliers face aux Bucks, en décembre 2009.

Grâce à ce coup de poing, et même ce K.O., les Canadiens ont remporté très facilement cette rencontre importante au classement de la conférence Est. Toronto (5e) prend ainsi trois victoires d’avance sur Orlando (8e) et se rapproche d’une place directe pour le premier tour des playoffs, Philadelphie (7e) est visiblement la seule équipe à pouvoir passer les portes du Top 6, avec 1.5 succès de retard sur Atlanta (6e).

Chacun a sa calculatrice et scrute le classement, soir après soir. « Tout le monde regarde ça en rentrant chez soi », admet Sandro Mamukelashvili, très bon dans cette partie contre le Magic avec 19 points. « On y est. On s’est battu toute la saison pour se retrouver en bonne position. C’est serré et la marge d’erreur est petite. On doit en être conscient. J’ai regardé les autres matches d’Atlanta, Miami, des équipes qui sont là. On voit ce qu’elles font et on s’assure de rester dans le Top 6. »