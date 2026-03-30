Jaylen Wells vient encore garnir l’infirmerie des Grizzlies

Ja Morant, Zach Edey, Kentavious Caldwell-Pope, Santi Aldama, Scotty Pippen Jr, Brandon Clarke et désormais Jaylen Wells. L’infirmerie des Grizzlies est pleine à craquer et c’est donc Jaylen Wells qui doit également mettre un terme à sa saison de façon anticipée.

En l’occurrence, l’arrière de 22 ans s’est fracturé le gros orteil droit la semaine dernière à Atlanta et on ne le reverra logiquement pas sur les parquets en 2025/26. Comme la saison dernière, après sa vilaine chute, il part en vacances un peu plus tôt que certains de ses coéquipiers, au cœur de cette fin d’exercice en roue libre dans le Tennessee.

Pour son année « sophomore », encore vécue dans la peau d’un titulaire à plein temps (69 matchs), Jaylen Wells aura en tout cas compilé 12.5 points, 3.2 rebonds et 1.6 passe sur 26 minutes, à 43% au shoot et 35% à 3-points.

Sans Desmond Bane, Memphis souhaitait le voir disposer d’un rôle plus élargi en attaque, sauf que le 39e choix de la Draft 2024, troisième du scrutin pour le Rookie de l’année 2025, et évidemment retenu dans le meilleur cinq rookie, a finalement proposé une deuxième saison similaire à sa première.

Jaylen Wells Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 79 25:52 42.5 35.2 82.2 1.1 2.3 3.4 1.7 1.8 0.6 0.9 0.1 10.4 2025-26 MEM 69 26:23 43.1 35.3 78.4 0.9 2.3 3.2 1.6 2.1 0.9 1.1 0.1 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.