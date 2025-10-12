À Memphis, Jaylen Wells apprivoise un rôle offensif élargi

Les Grizzlies poursuivent leur présaison avec un objectif clair : faire grandir Jaylen Wells. L'ailier de 22 ans, déjà surnommé « le vétéran » par le rookie Cedric Coward, incarne parfaitement la nouvelle direction prise par Memphis. Après le transfert de Desmond Bane, la franchise du Tennessee compte sur Wells pour combiner les mêmes qualités, c'est à dire de l'intensité défensive et de la menace extérieure. Selon le coach Tuomas Iisalo, le joueur commence à s’affirmer dans un rôle bien plus large que celui qu’il occupait l’an dernier.

« Il progresse vraiment bien », a confié le coach finlandais. « On lui demande d’être un deuxième créateur, et il s’en sort plutôt bien. Il est plus agressif, trouve ses zones… Je suis très satisfait de son évolution. »

Plus qu’un simple shooteur

En clair, Wells n’est plus cantonné aux seuls tirs à 3-points et aux courses sur contre-attaque. La révélation de la saison passée a ajouté à son arsenal des actions en pick-and-roll, du scoring à mi-distance et des attaques vers le cercle. Le tout avec davantage de création, surtout en l'absence de Ja Morant en présaison. « Il y aura forcément des hauts et des bas », admet Wells. « Quelques pertes de balle, des ajustements… C’est le processus normal. »

En deux matchs de présaison, Wells a cumulé six passes décisives pour autant de pertes de balle. Rien d’alarmant, mais sa marge de progression est évidente. Santi Aldama, qui a connu la même transition entre un rôle limité et des responsabilités accrues, lui a d’ailleurs glissé un conseil : « Il a plus de responsabilités maintenant, et c’est une bonne chose. Il doit continuer à être agressif, tout en faisant les bonnes passes. Il en a les capacités. »

Défendre, encore et toujours

Mais ce qui fait avant tout la valeur de Wells, c’est sa défense. C’est d’ailleurs pour cette raison que Memphis l’a propulsé dans le cinq majeur dès sa saison rookie, malgré son statut de second tour de Draft. La difficulté, désormais, sera de maintenir ce niveau d’intensité des deux côtés du terrain.

« Je sais que ma condition physique doit être au top », a reconnu Wells. « Je veux être le meilleur défenseur et défendre sur le meilleur joueur adverse. Pas question de se relâcher. » Exactement comme le faisait Bane, qui s'occupait le plus souvent du meilleur extérieur adverse.