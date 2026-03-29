Après le All-Star Game, David Adelman veut voir Jamal Murray dans une All-NBA Team

Est-ce la saison des récompenses individuelles pour Jamal Murray ? Champion NBA en 2023 et déjà décisif en playoffs, le meneur canadien n’avait jamais été All-Star ou dans une All-NBA Team avant cette campagne.
Finalement convoqué au match des étoiles le mois dernier, le compère de Nikola Jokic est bien parti pour également intégrer l’une des trois All-NBA Teams à la fin de cette saison. Son coach, David Adelman, a ainsi profité de ses 53 points à 19/28 au tir, dont 9/14 de loin, lors de la victoire face à Dallas, pour appuyer sa candidature.
« Encore une soirée spéciale pour Jamal. Il en a connu tellement… J’espère vraiment que sa place dans les All-NBA Teams est quelque chose d’évident et pas un sujet de discussion » a-t-il ainsi lâché.
Difficile de lui donner tort car Jamal Murray n’a jamais autant pesé sur une saison régulière que cette année, avec ses meilleures stats en carrière : 25.5 points, 4.4 rebonds et 7.2 passes de moyenne !
Reste à savoir dans quelle All-NBA Team le meneur pourra se glisser, dans une ligue toujours saturée de talents à l’arrière : Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Cade Cunningham, Anthony Edwards, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Jalen Brunson ou bien encore Devin Booker…
Mais avec déjà 70 matchs disputés cette saison, Jamal Murray a l’avantage d’être déjà au-dessus de la règle des 65 matchs, et donc éligible aux récompenses individuelles.
|Jamal Murray
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|DEN
|82
|21:53
|40.4
|33.4
|88.3
|0.5
|2.1
|2.6
|2.1
|1.5
|0.6
|1.4
|0.3
|9.9
|2017-18
|DEN
|81
|31:40
|45.1
|37.8
|90.5
|1.0
|2.7
|3.7
|3.4
|2.1
|1.0
|2.1
|0.3
|16.7
|2018-19
|DEN
|75
|32:38
|43.7
|36.7
|84.8
|0.9
|3.4
|4.2
|4.8
|2.0
|0.9
|2.1
|0.4
|18.2
|2019-20
|DEN
|59
|32:16
|45.6
|34.6
|88.1
|0.8
|3.2
|4.0
|4.8
|1.7
|1.1
|2.2
|0.3
|18.5
|2020-21
|DEN
|48
|35:30
|47.7
|40.8
|86.9
|0.8
|3.3
|4.0
|4.8
|2.0
|1.3
|2.3
|0.3
|21.2
|2022-23
|DEN
|65
|32:49
|45.4
|39.8
|83.3
|0.7
|3.2
|4.0
|6.2
|1.6
|1.0
|2.2
|0.2
|20.0
|2023-24
|DEN
|59
|31:33
|48.1
|42.5
|85.3
|0.7
|3.4
|4.1
|6.5
|1.8
|1.0
|2.1
|0.7
|21.2
|2024-25
|DEN
|67
|36:05
|47.4
|39.3
|88.6
|0.7
|3.2
|3.9
|6.0
|1.9
|1.4
|2.1
|0.5
|21.4
|2025-26
|DEN
|70
|35:09
|48.3
|42.8
|88.5
|0.4
|4.0
|4.4
|7.2
|1.7
|0.9
|2.3
|0.3
|25.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.