Après le All-Star Game, David Adelman veut voir Jamal Murray dans une All-NBA Team

Est-ce la saison des récompenses individuelles pour Jamal Murray ? Champion NBA en 2023 et déjà décisif en playoffs, le meneur canadien n’avait jamais été All-Star ou dans une All-NBA Team avant cette campagne.

Finalement convoqué au match des étoiles le mois dernier, le compère de Nikola Jokic est bien parti pour également intégrer l’une des trois All-NBA Teams à la fin de cette saison. Son coach, David Adelman, a ainsi profité de ses 53 points à 19/28 au tir, dont 9/14 de loin, lors de la victoire face à Dallas, pour appuyer sa candidature.

« Encore une soirée spéciale pour Jamal. Il en a connu tellement… J’espère vraiment que sa place dans les All-NBA Teams est quelque chose d’évident et pas un sujet de discussion » a-t-il ainsi lâché.

Difficile de lui donner tort car Jamal Murray n’a jamais autant pesé sur une saison régulière que cette année, avec ses meilleures stats en carrière : 25.5 points, 4.4 rebonds et 7.2 passes de moyenne !

Reste à savoir dans quelle All-NBA Team le meneur pourra se glisser, dans une ligue toujours saturée de talents à l’arrière : Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Cade Cunningham, Anthony Edwards, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Jalen Brunson ou bien encore Devin Booker…

Mais avec déjà 70 matchs disputés cette saison, Jamal Murray a l’avantage d’être déjà au-dessus de la règle des 65 matchs, et donc éligible aux récompenses individuelles.



Jamal Murray doit-il être dans une All-NBA Team ?

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 70 35:09 48.3 42.8 88.5 0.4 4.0 4.4 7.2 1.7 0.9 2.3 0.3 25.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.