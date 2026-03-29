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Après le All-Star Game, David Adelman veut voir Jamal Murray dans une All-NBA Team

Publié le 29/03/2026 à 15:48 Twitter Facebook

Après les 53 points de Jamal Murray face aux Mavericks, David Adelman a estimé qu’une première sélection du meneur de Denver dans une All-NBA Team devait désormais relever de l’évidence.

Jamal MurrayEst-ce la saison des récompenses individuelles pour Jamal Murray ? Champion NBA en 2023 et déjà décisif en playoffs, le meneur canadien n’avait jamais été All-Star ou dans une All-NBA Team avant cette campagne.

Finalement convoqué au match des étoiles le mois dernier, le compère de Nikola Jokic est bien parti pour également intégrer l’une des trois All-NBA Teams à la fin de cette saison. Son coach, David Adelman, a ainsi profité de ses 53 points à 19/28 au tir, dont 9/14 de loin, lors de la victoire face à Dallas, pour appuyer sa candidature.

« Encore une soirée spéciale pour Jamal. Il en a connu tellement… J’espère vraiment que sa place dans les All-NBA Teams est quelque chose d’évident et pas un sujet de discussion » a-t-il ainsi lâché.

Difficile de lui donner tort car Jamal Murray n’a jamais autant pesé sur une saison régulière que cette année, avec ses meilleures stats en carrière : 25.5 points, 4.4 rebonds et 7.2 passes de moyenne !

Reste à savoir dans quelle All-NBA Team le meneur pourra se glisser, dans une ligue toujours saturée de talents à l’arrière : Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Cade Cunningham, Anthony Edwards, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Jalen Brunson ou bien encore Devin Booker

Mais avec déjà 70 matchs disputés cette saison, Jamal Murray a l’avantage d’être déjà au-dessus de la règle des 65 matchs, et donc éligible aux récompenses individuelles.


Jamal Murray Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9
2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7
2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2
2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5
2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2
2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0
2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2
2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4
2025-26 DEN 70 35:09 48.3 42.8 88.5 0.4 4.0 4.4 7.2 1.7 0.9 2.3 0.3 25.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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