Matas Buzelis : « Billy Donovan est tout pour moi ! »

Alors que son nom circulait du côté de North Carolina, Billy Donovan pourrait quitter les Bulls à la fin de la saison. Les dirigeants ont sonné la fin d’un cycle en février en faisant exploser l’effectif. Comme la saison passée lorsqu’ils avaient transféré Zach LaVine, après avoir laissé filer DeMar DeRozan lors de la « free agency ».

Aujourd’hui, l’équipe veut construire autour Josh Giddey et Matas Buzelis, et le Lituanien espère que Donovan restera au club.

« Il est tout pour moi ! », lance-t-il. « C’est un mentor. C’est quelqu’un que j’admire en tant que personne, en tant qu’être humain. C’est un pilier pour moi. Il me pousse dans mes retranchements, et il continuera à me pousser jusqu’à ce que je ne puisse plus le faire. Je ne pourrai jamais assez remercier quelqu’un comme ça. Il te dit toujours la vérité. C’est difficile à faire, surtout dans cette ligue, d’avoir quelqu’un dans ton camp qui va te dire tout ce que tu as besoin d’entendre. »

Pour sa part, Billy Donovan a expliqué qu’il voulait s’entretenir avec ses dirigeants avant de s’engager pour la suite. Sa frustration est élevée après une saison encore ratée, d’autant plus que l’équipe était en course pour le play-in, voire les playoffs, avant que les dirigeants ne cassent tout en février.

« Ça peut paraître fou, mais c’est la vérité : il m’apprend à être un gagneur, et je sais que tout le monde dira : ‘Vous ne gagnez pas beaucoup de matchs’, mais il m’a appris les qualités nécessaires pour gagner, et c’est tout ce qu’on peut demander », poursuit Matas Buzelis. « Même quand il me sort après quelques minutes de match, c’est simplement pour me dire ce que je dois faire, ce que je dois améliorer, et pour quelqu’un comme moi, je sais que mon heure viendra. »

Alors que les Bulls ont perdu à Memphis, l’ailier assure que le groupe veut finir sur une bonne note. « Je vais continuer à travailler dur, continuer à pousser tout le monde. On ne va pas bâcler ces derniers matchs. On va essayer d’apprendre, je vais continuer à apprendre, et c’est tout. »