Victor Wembanyama : « On utilise mieux les points forts de chacun »

Entre son contre en très haute altitude, sa passe dans le dos ou son « reverse lay-up » ligne de fond, Victor Wembanyama en a donné pour leur argent aux fans des Bucks. À l’image de Stephon Castle, Wemby a été spectaculaire, et ce qu’il retient de cette dernière ligne droite, c’est la cohésion collective.

« Je dirais qu’on utilise mieux les points forts de chacun. Et ça se voit, parce que souvent c’est un joueur différent qui brille » estime le Français. « Un jour ça peut être Kelden (Johnson), avec sa capacité à attaquer le cercle et finir malgré le contact. Un autre jour ça peut être Dylan (Harper), avec l’un des plus gros volumes de tirs de la ligue. Ou Steph (Castle) comme aujourd’hui, avec son contrôle du jeu. Donc je dirais que notre plus belle progression, c’est d’avoir appris les points forts de chacun. »

Wemby connaît mieux les qualités de ses coéquipiers

Parmi les points forts de l’équipe, il y a ce backcourt que beaucoup leur envient. De’Aaron Fox et Stephon Castle ont peu d’équivalents en NBA, et en sortie de banc, il y a du costaud avec Keldon Johnson donc, mais aussi Dylan Harper. Sans oublier Devin Vassell qui débute à l’aile.

« Ce sont les principaux créateurs et défenseurs sur les porteurs de balle » rappelle Wemby à propos de ses partenaires extérieurs. « Je pense qu’on a trouvé un très bon équilibre. On a des shooteurs partout sur le terrain. »

De manière générale, Victor Wembanyama estime que la connaissance des qualités de chacun permet de mieux jouer, et les victoires renforcent les certitudes. « C’est amusant parce que cette année, j’ai appris plus que jamais auparavant sur tous mes coéquipiers. On dirait que tout le monde est prêt à comprendre et appliquer la façon dont les autres veulent jouer » conclut-il. « Je sais que ça demande du temps de comprendre mon jeu, évidemment, et le fait de gagner nous a permis d’apprendre énormément, et moi aussi personnellement de mes coéquipiers. »