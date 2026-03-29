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Victor Wembanyama : « On utilise mieux les points forts de chacun »

Publié le 29/03/2026 à 10:49 Twitter Facebook

NBA – Avec 24 victoires sur leurs 26 derniers matches, les Spurs de Victor Wembanyama semblent au sommet de leur basket.

victor wembanyamaEntre son contre en très haute altitude, sa passe dans le dos ou son « reverse lay-up » ligne de fond, Victor Wembanyama en a donné pour leur argent aux fans des Bucks. À l’image de Stephon Castle, Wemby a été spectaculaire, et ce qu’il retient de cette dernière ligne droite, c’est la cohésion collective.

« Je dirais qu’on utilise mieux les points forts de chacun. Et ça se voit, parce que souvent c’est un joueur différent qui brille » estime le Français. « Un jour ça peut être Kelden (Johnson), avec sa capacité à attaquer le cercle et finir malgré le contact. Un autre jour ça peut être Dylan (Harper), avec l’un des plus gros volumes de tirs de la ligue. Ou Steph (Castle) comme aujourd’hui, avec son contrôle du jeu. Donc je dirais que notre plus belle progression, c’est d’avoir appris les points forts de chacun. »

Wemby connaît mieux les qualités de ses coéquipiers

Parmi les points forts de l’équipe, il y a ce backcourt que beaucoup leur envient. De’Aaron Fox et Stephon Castle ont peu d’équivalents en NBA, et en sortie de banc, il y a du costaud avec Keldon Johnson donc, mais aussi Dylan Harper. Sans oublier Devin Vassell qui débute à l’aile.

« Ce sont les principaux créateurs et défenseurs sur les porteurs de balle » rappelle Wemby à propos de ses partenaires extérieurs. « Je pense qu’on a trouvé un très bon équilibre. On a des shooteurs partout sur le terrain. »

De manière générale, Victor Wembanyama estime que la connaissance des qualités de chacun permet de mieux jouer, et les victoires renforcent les certitudes. « C’est amusant parce que cette année, j’ai appris plus que jamais auparavant sur tous mes coéquipiers. On dirait que tout le monde est prêt à comprendre et appliquer la façon dont les autres veulent jouer » conclut-il. « Je sais que ça demande du temps de comprendre mon jeu, évidemment, et le fait de gagner nous a permis d’apprendre énormément, et moi aussi personnellement de mes coéquipiers. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Victor Wembanyama 58 29:12 50.5 35.1 81.8 2.0 9.2 11.2 3.0 2.5 1.1 3.1 2.6 24.2
De'aaron Fox 63 31:17 48.6 34.2 76.5 0.6 3.2 3.8 6.3 2.3 1.2 0.3 2.3 18.9
Stephon Castle 61 29:37 46.7 31.5 73.5 1.3 3.7 5.0 7.1 3.2 1.2 0.3 3.3 16.5
Devin Vassell 58 30:33 44.2 38.7 81.2 0.5 3.3 3.8 2.5 0.9 0.8 0.4 1.6 14.2
Keldon Johnson 73 23:11 53.0 37.6 79.2 1.6 3.8 5.5 1.3 0.9 0.5 0.1 2.0 13.0
Dylan Harper 60 22:20 49.5 31.6 74.5 0.7 2.7 3.4 3.9 1.4 0.8 0.3 1.9 11.5
Julian Champagnie 73 27:43 43.5 38.2 84.4 0.9 4.9 5.8 1.5 0.9 0.8 0.5 1.6 11.1
Harrison Barnes 68 26:19 45.2 38.8 83.8 0.8 2.1 2.9 2.0 0.8 0.7 0.2 1.1 10.3
Luke Kornet 61 21:03 64.0 0 81.1 2.8 3.4 6.3 1.8 0.4 0.4 1.0 1.8 6.6
Jeremy Sochan 28 12:47 47.5 25.7 68.8 0.9 1.7 2.6 1.0 0.6 0.4 0.2 1.8 4.1
Carter Bryant 62 10:53 38.8 31.8 71.1 0.5 2.0 2.5 0.5 0.4 0.2 0.3 1.2 4.0
Kelly Olynyk 40 8:48 49.5 26.1 72.2 0.6 1.2 1.8 1.2 0.6 0.4 0.1 1.0 3.3
Riley Minix 3 2:40 66.7 33.3 0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 3.0
David Jones Garcia 11 6:11 52.0 60.0 50.0 0.4 0.8 1.2 1.6 0.5 0.5 0.1 0.5 2.9
Lindy Waters Iii 38 7:11 38.6 35.1 100.0 0.1 0.7 0.7 0.5 0.2 0.1 0.0 0.6 2.4
Jordan Mclaughlin 39 6:34 40.3 41.0 80.0 0.1 0.6 0.7 0.9 0.4 0.4 0.1 0.3 2.0
Harrison Ingram 5 3:24 80.0 100.0 0 0.6 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 1.8
Stanley Umude 2 3:30 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0
Bismack Biyombo 23 5:47 57.1 0 71.4 0.2 0.8 1.0 0.2 0.3 0.2 0.0 1.1 0.9
Mason Plumlee 4 6:15 100.0 0 50.0 1.5 1.0 2.5 0.8 0.5 0.8 0.0 1.5 0.8

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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