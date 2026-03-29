Le MVP de la nuit | Stephon Castle voulait son triple-double

À +32 à sept minutes de la fin face aux Bucks, on a tous été surpris de voir Mitch Johnson faire entrer Stephon Castle. La raison ? Il manquait un rebond au meneur des Spurs pour décrocher son 4e triple-double en carrière.

Vingt-quatre secondes après son retour sur le parquet, Stephon Castle a capté son 10e rebond après un tir manqué d’Ousmane Dieng. Quelques secondes plus tard, Mitch Johnson a donc pu rappeler son meneur sur le banc.

« Je savais qu’il m’en manquait un avant de sortir, donc le coach m’a remis sur le terrain », confirme Stephon Castle. « Julian m’avait dit à la mi-temps que j’en étais proche et que je devais essayer d’aller le chercher. »

Plus de rebonds pour plus de jeu rapide

Très actif dès l’entame du match avec une agression permanente sur la défense des Bucks, Stephon Castle compile 22 points, 10 passes et donc 10 rebonds en 29 minutes. À San Antonio, on lui avait demandé d’être plus actif cette saison au rebond, et ce triple-double en est la démonstration.

« Le rebond ajoute une toute autre dimension, que ce soit en attaque avec son explosivité, sa capacité à offrir des possessions supplémentaires et à provoquer des fautes, ou en défense, parce que s’il prend le rebond, cela signifie que notre jeu de transition est déjà lancé », souligne ainsi Mitch Johnson.

Pour Victor Wembanyama, ce quatrième triple-double de la saison en appelle d’autres : « Ça ne me surprend pas pour Steph… Je sais que ça arrivera de plus en plus souvent. »

Stephon Castle est désormais dans le Top 5 de l’histoire de la franchise au nombre de triple-double en carrière. Dejounte Murray est en tête avec 17, devant David Robinson (14), Alvin Robertson (8) et Johnny Moore (6). Suivent Stephon Castle donc, mais aussi Victor Wembanyama et Tim Duncan, avec quatre triple-double chacun.