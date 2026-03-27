Moins de points, plus de victoires : le pari gagnant de De’Aaron Fox

Lorsqu’un All-Star confirmé rejoint une formation de bas de tableau, on s’attend habituellement à ce qu’il améliore ses stats globales, tout en essayant de faire progresser l’équipe. Pour De’Aaron Fox, la situation est plus singulière puisqu’il est arrivé dans une formation où il y a déjà une superstar, avec Victor Wembanyama, et il s’est mis au service d’un collectif.

« Il faut vraiment féliciter Fox. Il tournait à plus de 25 points pendant quatre saisons, et maintenant il se sacrifie pour gagner, avec 19 points de moyenne » l’a complimenté Erik Spoelstra, après la victoire des Spurs face au Heat. « Beaucoup de joueurs disent qu’ils feraient tout pour gagner, mais peu acceptent de perdre 7 points de moyenne et d’en être satisfaits. »

À 28 ans, et après quelques années de galère aux Kings, le meneur en accepté le challenge et il ne regrette rien. « Je savais dans quoi je m’engageais », a-t-il expliqué au San Antonio Express-News. « Mon objectif était de venir ici pour gagner un titre, et c’est clairement le meilleur endroit pour ça. »

Prolongé pour quatre ans au salaire maximum, alors qu’il n’avait joué qu’une poignée de matchs sous ses nouvelles couleurs, De’Aaron Fox est devenu moins scoreur et davantage leader. À Sacramento, il était habitué à jouer le pick-and-roll avec Domantas Sabonis, ou à perforer la défense sur du travail en isolation. À San Antonio, il prend du recul et se comporte davantage en maître à jouer pour partager la lumière et les responsabilités.

« On a probablement neuf joueurs qui pourraient être titulaires ailleurs. Donc tout le monde se sacrifie les uns pour les autres. C’est ce qui nous rend bons » constate-t-il ainsi. « On aime jouer ensemble. On aime voir les autres réussir. Ça rend le partage du ballon beaucoup plus facile. Bien sûr, on peut chacun créer notre tir, mais on ne joue pas comme ça. On fait circuler le ballon pour se faciliter le jeu. »

La culture Spurs

C’est la recette des Spurs depuis toujours, et Mitch Johnson a repris les principes de Gregg Popovich. L’avenir dira si cette équipe peut égaler celle du milieu de la précédente décennie où le jeu développé par Tony Parker, Manu Ginobili ou encore Tim Duncan et Kawhi Leonard était comparé à une symphonie.

« De’Aaron n’a rien perdu de son niveau. C’est un choix volontaire dans sa façon de s’intégrer et pour élever le niveau ses coéquipiers » insiste Mitch Johnson. « Cela nous rend plus dynamiques, car il peut aussi, à certains moments, prendre le contrôle et attaquer. Sa capacité à équilibrer tout ça a un énorme impact, notamment sur la progression de nos jeunes arrières. »

Pour le jeune coach de San Antonio, cela fait six mois que tout le groupe est sur la même longueur d’ondes, et ce n’est pas du « fake » ou simplement des mots.

« L’ego devient un problème seulement avec l’insécurité ou la jalousie. Ici, l’ego du groupe est plus fort que celui des individus. Les joueurs se valorisent entre eux : Keldon dira que Victor est le MVP, Victor dira que Keldon est le cœur de l’équipe, et tous diront que Fox est essentiel… et lui parlera des jeunes. Ça peut sembler idéaliste… mais ça fait six mois maintenant. Si c’était faux, ça se verrait déjà. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 63 31:17 48.6 34.2 76.5 0.6 3.2 3.8 6.3 2.3 1.2 2.3 0.3 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.