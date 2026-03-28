Une reprise en fanfare pour Jarrett Allen

Si les Cavaliers se sont offert un large succès 149-128 face au Heat, c’est notamment grâce aux 29 points de Max Strus en sortie de banc, mais aussi grâce au retour de blessure de Jarrett Allen. Victime d’une tendinite au genou, le pivot avait manqué les dix dernières sorties de son équipe.

« C’était frustrant », reconnaît Jarrett Allen. « J’ai déjà eu plusieurs tendinites tout au long de ma carrière. Ce qui était vraiment frustrant, c’est qu’elle ne partait pas. J’ai essayé de faire des oppositions en 3-contre-3 et c’était encore douloureux. J’ai continué de faire tout ce qu’il fallait pour retrouver mon niveau. »

Pour fêter le retour de leur coéquipier, les joueurs des Cavaliers ont donné beaucoup de ballons à Jarrett Allen en début de rencontre. Résultat, l’intérieur All-Star a inscrit huit points lors des quatre premières minutes.

« Merci à Kenny [Atkinson] d’avoir dessiné le premier système du match pour moi », salue Jarrett Allen. « Généralement, ce n’est pas à moi que revient la première action d’une rencontre, mais il voulait que je retrouve du rythme. Ensuite, tout s’est enchaîné. »

Le retour de l’ancre défensive

Limité à 20 minutes de jeu, Jarrett Allen a terminé avec 18 points et 10 rebonds à 8/10 au tir. Son retour soulage également la défense des Cavaliers que Kenny Atkinson avait pointé du doigt ces derniers temps.

Si Cleveland a encaissé 128 points face au Heat, il faut tout de même souligner que le Heat a été limité à 46 unités en première mi-temps. Au moment de rejoindre les vestiaires, Cleveland comptait 34 longueurs d’avance, et la deuxième mi-temps était sans grand enjeu.

« Il fait partie des intérieurs les plus agiles et les plus athlétiques de toute la NBA », rappelle Max Strus. « Il assure nos arrières en défense. Si on se fait passer, nous savons qu’il sera là pour nous. C’est notre travail de le récompenser en attaque parce qu’il se donne à fond. »

Comme dans dans le troisième quart-temps, lorsque Jarrett Allen est servi une dernière fois par Donovan Mitchell. L’intérieur profite de son avantage de taille sur Norman Powell pour inscrire un panier facile.

« Avec lui, tout commence sous le panier et des deux côtés du terrain », souligne Kenny Atkinson. « C’est une menace et il protège le cercle. Il ressemble à un gardien de but de 2m13. C’est une pièce majeure de notre jeu. »

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BKN 72 20:01 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BKN 80 26:12 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BKN 70 26:27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 CLE 51 30:16 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 BKN 12 26:40 67.7 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32:18 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 32:39 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 31:43 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 2024-25 CLE 82 28:00 70.6 0.0 71.8 2.6 7.1 9.7 1.9 1.5 0.9 1.2 0.9 13.5 2025-26 CLE 52 27:22 64.0 10.0 72.7 2.6 5.9 8.5 1.9 1.8 1.0 1.3 0.9 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.