La défense des Cavaliers inquiète Kenny Atkinson

La semaine passée, Kenny Atkinson avait remercié James Harden d’avoir fait la différence en fin de rencontre, tout en pestant contre cette méthode. Il ne voulait pas que les Cavaliers se reposent trop souvent sur le talent du MVP 2018. Après le succès contre le Magic, le coach a encore eu des choses à redire sur le succès de ses troupes.

Mais cette fois, c’est la défense qui est mise en cause, après les 131 points encaissés contre une équipe qui est dans le dur dernièrement. « On a été bons en attaque mais il faut être bon des deux côtés. Pour l’instant, on penche d’un seul côté », analyse le coach des Cavaliers, qui a confirmé ses propos devant ses joueurs.

« Je l’ai dit à l’équipe dans le vestiaire : si on défend comme ça, on ne va pas aller loin en playoffs. Pour l’instant, on a la mentalité de marquer plus que nos adversaires. En playoffs, ce ne sera pas aussi facile offensivement. Si on prend 128 ou 132 points, on n’ira nulle part », prévient Kenny Atkinson. « On en parle depuis deux semaines. On est inquiet sur ce sujet depuis deux semaines. »

Ne gagner qu’avec l’attaque ? « Une illusion »

Depuis trois semaines, Jarrett Allen est absent, à cause d’un souci au genou. N’est-ce pas là l’explication d’une défense parfois moins performante ? « Je ne veux pas entendre cela. On a le Défenseur de l’année, on a Keon Ellis. On a des défenseurs, ce n’est pas une question de personne », écarte le technicien, qui souhaite mettre l’accent sur l’intelligence de jeu et sur la communication.

« On sait tous qu’on doit être meilleur et qu’on est capable de le faire. Tout le monde a pris cela de manière assez positive », indique justement le défenseur de l’année en titre, Evan Mobley, sur les propos de son coach. « Il n’a pas tort », ajoute Donovan Mitchell. « On aime quand le coach est honnête avec nous. Oui, on a gagné ce match mais on a le sentiment, dans un coin de notre tête, qu’on peut faire mieux. »

Le message est désormais envoyé. Aux joueurs de réagir. « On est capable de le faire et c’est pour ça qu’on est frustré. Nos leaders doivent prendre leurs responsabilités pour que les joueurs prennent leurs responsabilités en défense. On doit changer les choses », espère Kenny Atkinson, qui glisse ensuite une information à ses joueurs à quelques semaines des playoffs. « Comme on ne fait pas de stops, autant faire jouer ceux qui peuvent marquer. On en est là mais c’est une illusion. On va trouver des joueurs, pour notre rotation, qui défendent. »