Kenny Atkinson remercie James Harden… et met en garde les Cavaliers

Avec un 19-0 en deuxième quart-temps, les Cavaliers avaient fait, pensaient-ils, le plus dur face aux Bulls. L’absence de Donovan Mitchell, touché à l’œil à l’échauffement, n’avait aucune conséquence et James Harden portait Cleveland vers une victoire facile.

Puis, tout a déraillé en dernier quart-temps. Si bien qu’à cinq minutes de la fin, les joueurs de Chicago sont totalement revenus dans la rencontre. Le MVP 2018 doit donc faire la différence, avec deux paniers importants.

« J’ai essayé d’être agressif, de faire mon possible pour que l’on gagne », relate-t-il. « On a fait de très bonnes choses pendant trois quart-temps et dans le dernier, il fallait trouver un moyen d’être meilleur. »

C’est sur un dernier panier, à 32 secondes de la fin, que James Harden va valider la victoire de Cleveland. Il termine avec 36 points, 9 passes et 7 rebonds, avec 23 shoots tentés et 5 ballons perdus, dans une performance qui rappelle ses saisons à Houston, quand il était le leader incontesté dans un groupe, avec ses qualités en un-contre-un.

Ce qui n’a pas échappé à Kenny Atkinson. « Il nous a sauvés », admet ainsi le coach des Cavaliers. « On ne peut pas se reposer là-dessus, sur lui. Je sais ce qu’il sait faire, il est comme ça, mais les autres autour de lui doivent être meilleurs. On ne peut pas s’attendre à ce qu’il sauve la mise comme ça. »

Peu importe le flacon, les Cavaliers ont au moins eu l’ivresse de la victoire, qui permet de suivre le rythme des Knicks au classement, afin d’espérer encore terminer dans le Top 3 de la conférence Est. Mais si elle ressemble à une gueule de bois, qui ne plaît guère à l’entraîneur.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 16 33:38 48.6 45.0 81.4 0.7 4.6 5.3 7.7 2.2 0.8 3.5 0.4 20.9 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.