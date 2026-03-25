Les Cavaliers enfoncent le Magic

C’est confirmé, les Cavaliers montent bien en puissance. Mardi devant son public, Cleveland s’est défait d’Orlando dans ce qui aurait pu être il y a encore trois semaines une potentielle affiche du premier tour des playoffs. Si la franchise de l’Ohio file bon train avec l’intégration de James Harden, le Magic n’a pas pu freiner sa chute au classement.

Son coach Jamahl Mosley avait pourtant visiblement été écouté après avoir appelé à une réaction d’entrée de match au lendemain d’une entame manquée dans la défaite face aux Pacers. Paolo Banchero montre l’exemple dans l’agressivité offensive. La star du Magic porte les siens avec 16 points dans le premier quart-temps.

À l’image de l’intérieur, les visiteurs délaissent complètement la raquette et insistent en périphérie. Et cela fonctionne avec un joli 7/12 à 3-points dans les 12 premières minutes. Cleveland n’y est pas défensivement, mais fait le dos rond grâce au talent de sa traction arrière James Harden – Donovan Mitchell en attaque.

James Harden répond à Paolo Banchero

Menés de sept points à la fin du premier quart-temps, les locaux recollent rapidement face au banc d’Orlando. Thomas Bryant apporte toute son agressivité vers le cercle et met Desmond Bane, puis Goga Bitadze sur le poster en quelques minutes ! Puis les shooteurs des Cavs entrent en action derrière l’arc, avec les banderilles de Mitchell, Harden à deux reprises et Sam Merrill. Un 14-5 offre les commandes à Cleveland (57-51). Le Magic recolle, cette fois en allant chercher des points aux lancers-francs. Mais Harden, encore lui, dicte sa marque sur ce deuxième quart : c’est au shoot que se force la décision. Après être resté muet au repos lors de sa dernière sortie contre les Pelicans. Le meneur ponctue sa première période d’un 3+1 sur un step-back à un dixième de la fin. Quatre points, comme l’avance de Cleveland au repos (72-68), avec 22 unités de son meneur barbu.

Le Magic est dans le coup mais est tout près de retomber dans ses travers. Comme 24 heures plus tôt, Orlando manque totalement ses premières possessions du troisième quart-temps et force Jamahl Mosley à un temps-mort après 73 secondes de jeu et un 6-0 encaissé. Les Cavaliers atteignent pour la première fois les 10 points d’avance et Mitchell fait tout ce qu’il peut pour les conserver. L’arrière est déchaîné et d’une grande justesse : 16 points à 6/7 dans le troisième quart-temps entre pénétrations incisives et exploits à 3-points.

Le Magic a cru au hold-up

Max Strus et Dennis Schröder y ajoutent leur patte et Cleveland mène de 11 points à neuf minutes du buzzer. Mais si les Cavaliers sont aux commandes, ils ne sont pas pleinement en contrôle. La protection de cercle fait toujours défaut pour les joueurs de Kenny Atkinson, et le Magic s’accroche grâce à des fautes en cascade. Harden a beau faire le show avec une passe dans le dos somptueuse face à deux défenseurs pour trouver Strus à 3-points, l’écart se réduit inexorablement.

Tristan Da Silva et Jamal Cain se muent en leaders offensifs, puis deux lancers-francs de Wendell Carter Jr à 37,5 secondes du terme ramènent les siens à seulement trois points. Mais le dernier mot revient à Donovan Mitchell, auteur du panier puis des deux lancers décisifs pour plier l’affaire et assurer une victoire méritée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Magique Donovan Mitchell. L’arrière All-Star a été magnifique en attaque avec 42 points à 14/22 au tir, son sixième match de la saison au-dessus des 40 unités. L’ancien du Jazz s’est en plus montré décisif dans les derniers instants pour tourmenter une fois de plus Orlando, une de ses victimes préférées. Le voilà à 27,2 points de moyenne en carrière face au Magic, la sixième plus haute de l’histoire pour un adversaire de la franchise floridienne.

– Les Cavaliers trouvent leur rythme de croisière. 136 points inscrits à 61% dont un parfait 8/8 pour Evan Mobley, et 68 points pour le tandem Harden – Mitchell : pas de doutes, l’attaque de Cleveland va mieux avec son nouveau meneur vétéran. Les Cavs signent une quatrième victoire consécutive, et pointent désormais à 14-4 avec James Harden sur le parquet. Prochaine étape, trouver de l’efficacité de l’autre côté du parquet, où l’absence de Jarrett Allen au rebond et en défense intérieure s’est fait sentir lundi

– Orlando laisse Charlotte et Miami revenir. Cette sixième défaite de rang, malgré les 36 points de Paolo Banchero, fait un peu plus plonger le Magic au classement. Le voilà désormais ex-aequo avec les Hornets et le Heat, à 38 victoires et 34 défaites. Le Top 6 et la perspective d’éviter le play-in ne sont que deux victoires devant. Mais il est urgent qu’Orlando remette la marche avant, si possible dès jeudi contre les Kings.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.