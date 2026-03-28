Un « game winner » et un record pour Kawhi Leonard

Les Clippers ont vécu une soirée compliquée dans l’Indiana. Rapidement menés de 24 points, les Californiens ont attendu les dernières minutes pour recoller. Encore à cinq points à une minute de la fin, Los Angeles s’en est remis à un floater de Kawhi Leonard puis à deux lancers francs de Darius Garland pour revenir à une longueur.

Avec moins de dix secondes à jouer, les Clippers avaient une dernière possession pour arracher la victoire. Restait à savoir qui allait prendre le tir décisif. D’un côté, le choix semblait évident avec Kawhi Leonard mais, de l’autre, Darius Garland avait la main chaude, avec 30 points à 10/19 au tir.

« Nous aurions pu donner le ballon à Darius Garland », raconte Kawhi Leonard. « Jeremy Castleberry (assistant de Tyronn Lue) m’a demandé si je voulais que Darius prenne le tir, mais je lui ai répondu que j’allais le prendre. J’essaie d’être un bon coéquipier, mais j’ai dit à l’équipe que j’allais me créer un tir, et c’est rentré. »

Finalement, le « franchise player » des Clippers choisit d’assumer ses responsabilités. Kawhi Leonard récupère donc le ballon de la gagne, alors même qu’il connaissait une soirée délicate, gêné par une blessure au poignet.

« Je suis convaincu que le ballon va rentrer chaque fois que je shoote », poursuit Kawhi Leonard. « Je continue d’avancer malgré l’adversité. C’est le fruit de beaucoup de travail. Tout est une question de concentration. Je suis blessé au poignet, donc j’ai dû comprendre pendant le match ce que je devais faire pour réussir mes tirs. »

Une série record

Servi par Bennedict Mathurin, Kawhi Leonard s’élève face à Aaron Nesmith et Jay Huff pour donner l’avantage aux Clippers. Los Angeles profite ensuite de deux lancers francs manqués par l’intérieur d’Indiana pour s’imposer.

« Ils jouaient petit, donc nous voulions que Brook vienne poser un écran pour Kawhi », explique Tyronn Lue. « S’ils changeaient, il aurait eu le ballon sous le cercle. Mais ils ont remis Jay Huff, donc nous avons vite compris qu’ils n’allaient pas changer. Bennedict Mathurin a fait une bonne passe, et Kawhi a mis un énorme tir. »

Kawhi Leonard termine la rencontre avec 28 points, 8 rebonds et 4 passes décisives, à 13/26 au tir. Avec cette performance, le double champion NBA signe un 50e match consécutif à au moins 20 points. Il devient ainsi le 14e joueur de l’histoire à réaliser une telle série, et le premier à y parvenir après 30 ans. Pour rappel, le record appartient à Shai Gilgeous-Alexander, dont la série actuelle est de 134 matchs consécutifs à 20 points ou plus.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 57 32:09 50.4 38.4 90.1 1.0 5.2 6.3 3.6 1.2 2.0 2.1 0.5 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.