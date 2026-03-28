Les Sixers bientôt au complet pour arracher la 6e place

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les Sixers, qui voient l’infirmerie se vider au bon moment, afin d’aborder ce sprint final dans les meilleures conditions.

Paul George et Joel Embiid ont déjà marqué leur retour lors du dernier match remporté face aux Bulls, et alors que deux rencontres déjà cruciales se profilent dans la course au Top 6 à l’Est, à Charlotte ce soir puis à Miami lundi, deux nouveaux renforts pourraient pointer le bout de leur nez : Tyrese Maxey et Kelly Oubre Jr.

La situation de la 5e à la 10e place

Tyrese Maxey encore incertain, Kelly Oubre Jr. partant

Tyrese Maxey est listé comme incertain après avoir manqué dix matchs, et trois semaines de compétition, à cause d’une blessure à l’auriculaire. Après avoir pris part à l’entraînement et à une dernière séance de tirs pour se rassurer au niveau de sa main droite, il s’est exprimé pour la première fois devant la presse depuis l’annonce de sa blessure.

Tyrese Maxey est notamment revenu sur sa blessure, survenue en toute fin de match face à Atlanta lors d’un choc avec son coéquipier Adem Bona qui l’avait projeté au sol. Déjà blessé au même petit doigt de la main droite la saison dernière, il a dû prendre le temps de « bien se reposer » d’abord et faire le nécessaire pour revenir à 100%.

« Quand c’est arrivé, je me suis dit : ‘Oh, non’. Je savais que quelque chose n’allait pas. Je finis tout le temps au sol, et je me relève tout de suite. Mais vu la sensation et la manière dont était plié le doigt, ça n’avait pas l’air normal », s’est-il remémoré. « C’est ma main pour tirer. C’est la raison principale pour laquelle ça a duré. Si ça ne tenait qu’à moi, si c’était ma main gauche, personne n’aurait même su que je m’étais blessé. J’aurais simplement dit : ‘Je joue quoi qu’il arrive’ ».

Kelly Oubre Jr. s’est quant à lui déclaré disponible pour le match de ce soir face aux Hornets après huit matchs d’absence dus à une blessure au coude. « Je me sens bien. Le plus important a été de gérer l’inflammation et la douleur. J’avais dit au staff que lorsque je serais à nouveau en mesure de dribbler, shooter et jouer mon basket sans ressentir de gêne, je voudrais jouer. Et donc je me sens prêt à jouer », a-t-il résumé.

Être prêt pour le sprint final

Avec le retour d’un « role player » important au poste 3 dans le dispositif de Nick Nurse, et potentiellement de son meneur scoreur, Philly s’apprête à retrouver l’ensemble de ses forces à un moment clé, avant deux grosses échéances dans ce sprint final. Forts d’un trio Maxey-George-Embiid en forme et dotés de facteurs X en puissance comme VJ Edgecombe, Quentin Grimes ou Kelly Oubre Jr, les Sixers ont de quoi nourrir des ambitions.

« Ça emballe la ville et tout le monde au sein de la franchise, parce que c’est l’équipe qu’ils ont mis en place… On peut enfin se présenter au complet, montrer ce qu’on peut faire, trouver notre rythme au bon moment », a ajouté Kelly Oubre Jr. « Chapeau à tout le monde qui a contribué cette saison. On a fait du bon boulot, et le premier objectif était de faire mieux que la saison dernière. Maintenant, on ne peut que continuer à regarder devant et progresser, sans oublier d’où l’on vient ».

Il reste neuf matchs pour faire remonter la sauce et essayer d’éviter la terrible épreuve du « play-in ».