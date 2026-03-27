LeBron James : « Bronny a sa place en NBA ! »

À Indianapolis, JJ Redick n’a pas attendu le « garbage time » pour lancer Bronny James dans le bain. Dans la victoire des Lakers contre les Pacers (137-130), le sophomore de 21 ans a eu droit à une vraie séquence, dans un contexte rendu favorable par l’avance prise par les Californiens, mais aussi par l’absence de Marcus Smart.

Un choix qui n’était d’ailleurs pas anecdotique aux yeux de son entraîneur. « On a senti que c’était un match où on avait vraiment besoin de lui », a expliqué JJ Redick. « Son explosivité, sa défense… On l’a vu l’an dernier, et on le voit encore cette année : sa progression est évidente. »

Et Bronny James a répondu présent avec une prestation énergique, conclue par 4 points, 2 interceptions et 1 contre en 13 minutes. Il s’est surtout illustré par son activité défensive sur TJ McConnell ou Pascal Siakam, ainsi que par un dunk ligne de fond qui a même fait plaisir aux fans des Pacers. Plus marquant encore : il est revenu sur le parquet en même temps que son père, pour un nouveau moment partagé sous le maillot des Lakers.

Et LeBron a savouré. « Quand on connaît son parcours, le chemin qu’il a parcouru… Je suis fier de lui. Vraiment très fier. Et il a sa place en NBA. Il a sa place », a insisté la star des Lakers.

« C’est ma deuxième saison, et j’essaie surtout de prouver ce que je vaux »

Pour Bronny James, pourtant, cette cohabitation sur le terrain avec son père est devenue normale. « Je suis avec lui et dans cet environnement basket depuis longtemps, donc ce n’est plus aussi spécial », a-t-il confié. « Les premières fois, oui, bien sûr. Mais là, c’est ma deuxième saison, et j’essaie surtout de prouver ce que je vaux. »

Surtout passé par la G-League cette saison, Bronny y affiche 14.8 points, 3.5 passes et 2.8 rebonds de moyenne, avec des pourcentages extrêmement propres : 54.7% au tir, 41.7% à 3-points et 83.3% aux lancers-francs en 13 matches avec South Bay. De quoi confirmer l’idée qu’il progresse réellement, loin du seul symbole que représente son nom.

Le plus important reste toutefois ailleurs. Victime d’un arrêt cardiaque en juillet 2023 avant de subir une opération pour corriger une malformation congénitale, il continue de donner du relief à son retour au haut niveau.

« Physiquement, mentalement, intellectuellement et émotionnellement, il est de retour », a finalement résumé LeBron James. « Qu’il ait la confiance du staff, qu’il joue des vraies minutes, qu’il fasse des actions qui comptent, et que je sois sur le terrain avec lui… je ne pouvais pas rêver meilleure sensation. »

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 27 6:42 31.3 28.1 78.6 0.1 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.1 2.3 2025-26 LAL 33 7:11 40.3 40.0 80.0 0.1 0.4 0.5 1.2 0.6 0.4 0.4 0.1 2.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.