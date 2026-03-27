George Gervin se bat pour la paternité du surnom « Iceman »

Légende des Spurs, quadruple meilleur marqueur de la NBA, Hall of Famer et membre du Top 75 des meilleurs joueurs de tous les temps, mais aussi maître du « finger roll », George Gervin est mondialement connu sous le surnom « The Iceman ». Pourquoi ? Pour son incroyable talent offensif, développé sur les parquets avec légèreté, sans difficulté, ni émotion. Ce surnom est accolé à lui comme « The Mailman » pour Karl Malone par exemple.

Et ça, jusqu’à maintenant pourrait-on dire, puisque le quarterback des Chicago Bears, Caleb Williams, tente de déposer cette marque, pour en faire son surnom, nous apprend ESPN. Le 16 mars, quatre demandes ont été effectuées auprès de l’office américain des brevets et des marques (USPTO), pour notamment en faire des produits dérivés (maillots, casquettes…).

Forcément, l’ancien joueur des Spurs admet avoir été surpris en entendant la nouvelle, tant ce surnom est le sien depuis des décennies. « Je suis le Iceman depuis plus de 40 ans », confie-t-il. « Je n’aurais jamais imaginé que quelqu’un essaie de le déposer. Ça m’a un peu pris au dépourvu. »

En réponse, le 20 mars, la société de l’ancien All-Star, Gervin Interests LLC, a déposé deux demandes pour les marques « Iceman » et « Iceman 44 », en référence à son numéro, retiré par les Spurs en 1987.

Trois athlètes pour un surnom

D’un côté, George Gervin peut faire valoir la primauté du surnom, connu et reconnu depuis plusieurs décennies, sans jamais avoir eu besoin de déposer la marque. De l’autre, d’un point de vue purement chronologique, Caleb Williams a bien dégainé le premier en déposant la marque.

Si la demande du joueur de NFL est acceptée, George Gervin aura 30 jours pour la contester et faire valoir l’ancienneté du surnom. C’est le début d’un combat et la décision n’est pas attendue avant plusieurs mois. Même si, en attendant, les deux camps – celui de George Gervin et celui de Caleb Williams – peuvent aussi s’entendre dans leur coin et parvenir à un accord. Pour l’instant, aucune discussion n’a été entamée.

« Je suis presque sûr que lui et moi aurons l’occasion de discuter. On est tous les deux des adultes. Je suis plus âgé. Il est plus jeune. J’ai fait quelques recherches sur lui, et d’après ce que j’ai découvert, il respecte les athlètes plus âgés. C’est ce qui me dérange le plus, parce que c’est un jeune homme exceptionnel qui s’apprête à percer. Il a un potentiel énorme et il a du sang-froid. Mais ce surnom est déjà pris », insiste George Gervin.

Surtout qu’il faut rajouter une dernière difficulté à toute cette affaire : Chuck Liddell, un combattant de l’UFC, avait déjà tenté de déposer la marque « Chuck ‘The Iceman’ Liddell » en 2023. Dès lors, l’USPTO pourrait très bien estimer que la demande de Caleb Williams arrive après celle de Chuck Liddell, et donc devienne irrecevable.

En attendant, l’ancienne idole de San Antonio a reçu le soutien de la franchise texane, avec un message clair sur les réseaux sociaux : « Il n’y a qu’un seul Iceman. »