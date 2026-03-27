Le MVP de la nuit | Le maestro Jalen Duren

Après la défaite en prolongation face aux Hawks, les Pistons devaient corriger le tir face aux Pelicans. Dans le premier quart-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup. Detroit arrive à creuser un écart dans le deuxième acte grâce au réveil de Jalen Duren. L’intérieur All-Star inscrit 13 points lors de cette période pour donner neuf longueurs d’avance à son équipe.

«La défaite d’hier a été difficile à encaisser», reconnaît Jalen Duren. «Aujourd’hui, il fallait conserver la même énergie et bien démarrer la rencontre. Pour ma part, il fallait que je laisse le jeu venir à moi, que je fasse circuler le ballon et que je pose des écrans pour libérer mes coéquipiers à 3-points.»

Après la pause, Jalen Duren continue de grossir son compteur personnel, mais il s’illustre aussi à la distribution. En deux minutes, il délivre trois passes décisives dont un «alley-oop» pour Tobias Harris.

«Vous ne pouvez pas remplacer ce que Cade [Cunningham] apporte sur le terrain», rappelle l’intérieur. «De mon côté, j’essaie de faire en sorte que tout le monde soit impliqué sur le terrain. Ce soir, nous avons vu beaucoup de gars rentrer leurs tirs. C’est une bonne chose que, malgré les blessés, nous arrivions encore à bien faire circuler le ballon.»

Jalen Duren régale les copains

Jalen Duren termine la rencontre avec sept passes décisives, égalant son record personnel établi il y a quasiment un an jour pour jour lors d’une rencontre face aux Spurs. Une prestation qui témoigne de la progression du nouvel All-Star dans ce domaine. Des progrès salués par son entraîneur, JB Bickerstaff.

«Vous pouvez lui laisser avoir la balle en main pour qu’il crée du jeu», souligne le tacticien des Pistons. «L’évolution qu’il a connue cette année dans ce domaine a dépassé mes attentes. Il fait une saison extraordinaire et il continue de s’améliorer.»

Résultat, Jalen Duren termine avec 30 points, 10 rebonds et 7 passes en 31 minutes de jeu pour permettre à Detroit de tranquillement s’imposer 128 à 109. Par ailleurs, le coéquipier de Cade Cunninghamréalise son huitième match de la saison à 30 points et plus.

«Je travaille sur mon jeu tous les jours. J’essaie de grandir en tant que joueur et en tant qu’homme», explique Jalen Duren. «Ceci est la preuve du travail que je fournis au quotidien.»

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 62 27:58 64.0 74.1 3.9 6.7 10.6 1.7 2.8 0.9 1.7 0.8 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.