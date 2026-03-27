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La Luka .77 fait le doublé

Publié le 27/03/2026 à 10:08 Twitter Facebook

Jordan Brand– Dans l’ombre de la Luka 5, la ligne signature alternative de Luka Doncic est de retour avec deux coloris « Psychic Blue » et « White Crimson ».

L’ère Luka Doncic aux Lakers est définitivement enclenchée ! Le Slovène n’en finit plus d’épater en ce mois de mars, signant des performances dignes de son immense talent. Avec près de 37 points par match depuis près d’un mois, le meneur des Lakers a enchaîné des matchs à 44, 51, 40, 60 et 43 points !

« Luka Magic » fait le show sur les parquets, et aussi en dehors avec la sortie en France de deux nouveaux coloris de la très réussie Luka. 77, en attendant le retour de sa ligne signature majeure, la Jordan Luka 5. Le premier coloris « White Crimson » se distingue par sa tige blanche aux finitions en noir et rouge « Crimson ». La deuxième version « Psychic Blue » opte pour sa part pour trois tons de bleu pour habiller la tige et une semelle principalement blanche.

Les deux portent le nombre de Luka.77 disponibles à cinq sur le territoire français. Les Luka .77 « White Crimson » et « Psychic Blue » sont à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 100 euros la paire.

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Writer Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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