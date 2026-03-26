À trois semaines des playoffs, les Celtics font de nouveau peur

Les Knicks, avec leur série de sept victoires de suite, soufflent de plus en plus sur la nuque des Celtics. Mais les joueurs de Boston ont répondu avec force, non pas en battant New York mais en faisant mieux encore : en mettant à terre Oklahoma City, le champion en titre. Rien que ça ! Sans oublier que le Thunder restait sur 12 victoires de suite, avec une dernière défaite qui datait du 25 février.

« C’est un grand pas pour nous et je suis fier des gars », ne pouvait que se réjouir Jaylen Brown après cette victoire de prestige. « Dans ce match, on est monté à un autre niveau et c’est quelque chose qu’on doit continuer de faire », ajoute Joe Mazzulla.

Ces trois dernières semaines, les Celtics avaient perdu des gros matches (Oklahoma City, San Antonio, Minnesota) et les victoires étaient surtout accumulées face à des formations plus faibles. Battre les champions en titre, qui possèdent encore le meilleur bilan de la saison est donc important. Encore plus fin mars, à quelques jours des playoffs.

Une victoire qui rassure et qui fait du bien

« Je voulais vraiment cette victoire », insiste Jaylen Brown, auteur de 31 points. « On en avait besoin. On n’avait besoin que de ça. On sait qu’on peut battre n’importe qui mais l’emporter, à domicile, contre la meilleure équipe de la ligue, ça fait du bien. Surtout après avoir lâché une rencontre qu’on aurait dû gagner contre Minnesota. C’est très encourageant et c’est un pas dans la bonne direction. »

Des rencontres de ce niveau, en matière d’intensité, vont se multiplier en playoffs, les Celtics le savent et cette réception du Thunder était une sortie de répétition générale. Mission réussie.

« J’ai aimé notre impact physique. J’ai aimé notre attaque, notre exécution offensive. En défense, on est monté d’un cran », analyse d’ailleurs Joe Mazzulla. « En face, c’est très physique. Si on ne s’impose pas, si on ne se bat pas pour se donner des espaces, si on n’est pas préparé à attraper les ballons, sans tout ça, alors la soirée peut être longue », prévient Jaylen Brown.

Maintenant, le coach annonce qu’il faut poursuivre dans cette voie. « Où peut-on être meilleur ? Comment on applique tout ça vendredi soir ? », se demande Joe Mazzulla avant d’affronter les Hawks, une autre équipe en forme en ce moment, qui vient de signer une 14e victoire en 15 matches. « Ils jouent très bien et vont être un gros défi, d’une autre manière. Comment peut-on faire mieux ? »