Adam Silver : « Je pense que la règle des 65 matchs fonctionne »

Alors que le débat autour de la règle des 65 matchs refait surface, Adam Silver n’a pas ouvert la porte à un assouplissement du dispositif. Malgré les critiques émises par le syndicat des joueurs, le commissionner estime que la mesure remplit toujours son objectif.

La veille, le NBPA s’était appuyé sur l’exemple de Cade Cunningham, bloqué à 61 matchs, pour réclamer la suppression (ou au moins une réforme) du seuil imposé pour être éligible aux récompenses de fin de saison. L’argument avancé est simple : un joueur auteur d’un exercice de très haut niveau ne devrait pas être automatiquement écarté d’une distinction individuelle à cause d’une blessure survenue en fin de parcours.

Adam Silver a répondu sans détour, en marge du « Board of Governors » qui a validé l’expansion de la NBA.

« Je pense que cette règle fonctionne », a-t-il résumé. « Si vous regardez les chiffres avant sa mise en place, ils allaient dans la mauvaise direction. Il y a toujours de nouveaux problèmes, mais je ne suis pas prêt à dire aujourd’hui que, parce qu’il peut y avoir un sentiment d’injustice pour un joueur, la règle ne fonctionne pas. »

Pour le patron de la NBA, le cas de Cade Cunningham est évidemment regrettable, mais il ne suffit pas à remettre en cause la logique d’ensemble. Lors de l’instauration de cette règle, la ligue savait parfaitement qu’un seuil aussi clair créerait forcément des situations frustrantes à la marge.

« Il y a quelques années, lorsque j’étais devant vous, vous ne me parliez pas de tanking, mais de load management », a-t-il rappelé. « Vous me demandiez ce que nous allions faire face aux stars qui ne jouaient pas suffisamment. Nous avons pris plusieurs mesures, et l’une d’elles — en accord avec l’association des joueurs — a été d’instaurer ce seuil de 65 matchs pour garantir l’éligibilité aux récompenses individuelles. Nous avons toujours su qu’en traçant une ligne, certains se retrouveraient du mauvais côté, et que cela pourrait parfois sembler injuste. »