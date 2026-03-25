Jordan Clarkson a fini de ronger son frein

Lors de ses retrouvailles avec le Jazz, le 11 mars, Jordan Clarkson avait inscrit 27 points en 26 minutes. L’arrière mettait ainsi fin à une longue traversée du désert où il avait été relégué au bout du banc des Knicks. Depuis, l’ancien d’Utah profite des nombreuses absences pour se montrer. Lors des sept derniers matchs de New York, Jordan Clarkson joue, en moyenne, 22 minutes par soir et tourne à 12.3 points.

« Jordan a bien joué des deux côtés du terrain », le félicitait d’ailleurs Mike Brown après la victoire face aux Pelicans. « Il apporte beaucoup en défense et en attaque. Sa capacité à lire la défense, à couper et finir dans la raquette est un vrai plaisir à regarder. Cela ajoute une autre dimension à ce que l’on essaye de faire. »

Arrivé l’été dernier pour apporter des points en sortie de banc, Jordan Clarkson se démarque dans un domaine où il était beaucoup moins attendu : sa défense. Le joueur de 33 ans a réussi à convaincre Mike Brown grâce à la pression qu’il met sur les extérieurs adverses depuis son retour dans la rotation new-yorkaise.

Une attitude exemplaire

« On voit sa lecture du jeu et le sentiment d’urgence avec lequel il joue, surtout en défense », soulignait Mike Brown. « Ce que j’apprécie surtout, c’est sa présence physique sur le porteur de balle. Il ne se relâche jamais. »

Avec le retour programmé de blessure de Miles McBride, reste à savoir si Jordan Clarkson restera dans la rotation. Toutefois, même lorsqu’il ne jouait pas, Mike Brown a salué l’attitude du vétéran dans le vestiaire.

« Jordan peut être un exemple pour tout le monde. Pour ceux qui connaissent des difficultés, mais aussi pour ceux qui ne jouent pas. On peut ne jouer que vingt minutes, n’avoir que cinq tirs ou être cloué sur le banc, mais si lui a su rester professionnel alors que l’on parle d’un ancien meilleur sixième homme, tout le monde dans cette équipe devrait en être capable », rappelait le tacticien new-yorkais.

Une attitude appréciée par ses coéquipiers à commencer par Jalen Brunson.

« Il peut être un exemple pour n’importe qui », expliquait le meneur après le succès face aux Wizards. « Peu importe où vous en êtes dans votre carrière. Même si les choses ne vont pas dans votre sens, vous devez continuer de travailler et de persévérer. On ne sait jamais quand tout va commencer à s’arranger. »

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25:01 44.8 31.4 82.9 0.9 2.3 3.2 3.5 1.8 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 31:58 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 30:10 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 CLE 28 22:34 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2017-18 LAL 53 23:42 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.5 2018-19 CLE 81 27:20 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 CLE 29 22:58 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2019-20 UTA 42 24:44 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2020-21 UTA 68 26:44 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.1 18.4 2021-22 UTA 79 27:06 41.9 31.8 82.8 0.8 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTA 61 32:35 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.0 0.2 20.8 2023-24 UTA 55 30:35 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 2024-25 UTA 37 26:00 40.8 36.2 79.7 0.7 2.5 3.2 3.7 1.4 0.8 2.3 0.2 16.2 2025-26 NY 63 18:10 44.9 33.7 81.6 0.8 0.9 1.7 1.4 1.7 0.4 0.9 0.1 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.