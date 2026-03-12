Jordan Clarkson comme à la maison à Utah

Après plus de cinq saisons à Utah et 342 matches joués sous le maillot du Jazz, Jordan Clarkson a pris la direction de New York l’été dernier. Et si son aventure n’a sans doute pas pris la dimension qu’il souhaitait puisqu’il est écarté de la rotation depuis un moment, il vient de s’offrir un moment très agréable à Salt Lake City.

Il était non seulement de retour chez lui et a, en plus, été important pour les Knicks. « Il nous a gardés dans le match quand on était derrière et, avec sa prestation, nous a clairement aidé à franchir l’obstacle », constate Jalen Brunson.

Que s’est-il donc passé dans cette rencontre ? Les joueurs de Mike Brown ont raté leur entame, avec un Jalen Brunson qui va mettre du temps à se se lancer et un Mikal Bridges à côté de son basket. Avec les points et les rebonds offensifs du remplaçant en seconde période, les Knicks vont réussi à inverser la tendance et à s’en sortir, s’évitant ainsi une troisième défaite de suite.

« J’ai passé quasiment six ans dans cette salle donc je connais bien les cercles. Ce n’est pas la première fois que je suis chaud dans cette salle », indique le sixième homme de l’année 2021, auteur de 27 points à 10/15 au shoot, avec cinq rebonds, tous offensifs.

« On ne pouvait rien demander de plus que ce qu’il a fait », se réjouit son coach. « Cela montre qu’il ne se maintient pas uniquement sur le plan physique, mais aussi mental, pour arriver alors qu’on a 18 points de retard en première période. On ne demande pas plus, surtout pour un vétéran qui ne joue pas, n’est pas dans la rotation mais auquel on fait appel d’un coup. »

Ce n’est d’ailleurs pas Mike Brown qui a eu l’idée de le lancer pour réveiller les Knicks. C’est bien son assistant Mo Cheeks qui voulait le faire jouer. « Mo a été prophète », avoue l’entraîneur de New York. « Il a tapé dans le mille. On avait besoin de ce que Jordan pouvait apporter. »

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25:01 44.8 31.4 82.9 0.9 2.3 3.2 3.5 1.8 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 31:58 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 30:10 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 CLE 28 22:34 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2017-18 LAL 53 23:42 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.5 2018-19 CLE 81 27:20 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 CLE 29 22:58 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2019-20 UTA 42 24:44 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2020-21 UTA 68 26:44 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.1 18.4 2021-22 UTA 79 27:06 41.9 31.8 82.8 0.8 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTA 61 32:35 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.0 0.2 20.8 2023-24 UTA 55 30:35 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 2024-25 UTA 37 26:00 40.8 36.2 79.7 0.7 2.5 3.2 3.7 1.4 0.8 2.3 0.2 16.2 2025-26 NY 56 17:42 43.3 32.8 78.9 0.7 0.9 1.6 1.2 1.7 0.4 1.0 0.1 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.